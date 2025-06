George Russell heeft ook gezien dat zijn voormalige teamgenoot, Lewis Hamilton, het zwaar heeft bij Ferrari. De Mercedes-coureur stelt dat Hamilton misschien wel te hard aan het pushen is voor een goed resultaat, en dat dit nogal contraproductief uitpakt.

Afgezien van de overwinning tijdens de sprintrace in China zijn er weinig echte hoogtepunten voor de zevenvoudig wereldkampioen te noemen. Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel: teambaas Frédéric Vasseur verklaarde onlangs dat er updates onderweg zijn. Desondanks lijken de meeste pijlen gericht op volgend seizoen, wanneer de Formule 1 met compleet nieuwe wagens aan de start verschijnt.

Hamilton pusht misschien te veel

Russell geciteerd door Formule1.nl, geeft aan dat Hamilton momenteel nog niet helemaal op zijn plek zit en stelt dat alles minder dan winnen al een teleurstelling voor hem is. "Ik denk dat als je zevenvoudig wereldkampioen bent, alles minder dan een overwinning als een mislukking voelt. Je pusht jezelf en je team waarschijnlijk meer dan honderd procent om zo meer te bereiken dan mogelijk is, om te proberen deze geweldige resultaten te behalen, maar het is dan juist potentieel contraproductief," zo ziet hij het. Toch sluit Russell een opleving bij Hamilton niet uit: "Wat ik vorig jaar zag, is dat als hij op zijn best was, hij een echte concurrent voor me was. Lewis reed dan geweldig. Dat zagen we vorig jaar in Silverstone, en dit jaar in China."

McLaren is het team om te verslaan

Daarnaast is de realiteit vandaag de dag dat vooral de McLarens de dienst uitmaken. "Het is voor ons allemaal frustrerend. Het is frustrerend voor mij, het is frustrerend voor Charles (Leclerc, red.), hij is zo’n geweldige coureur en heeft sinds 2022 geen kans meer gehad op het kampioenschap. Dat is nou eenmaal de aard van deze sport," aldus Russell.

