Pirelli-chef Mario Isola is over het algemeen tevreden over de prestaties van de nieuwe C6-band, al geeft hij toe dat er nog gebieden zijn waarin het Italiaanse merk de compound kan verbeteren.

Sinds de race in Imola maakt de C6-band deel uit van het bandenspectrum van Pirelli. Toch hebben de teams nog niet altijd vertrouwen in de band, waarover zij nog veel moeten leren. In Canada werd de poleposition dan ook niet gereden op de C6-band, maar op de mediums. Zowel George Russell, die de snelste tijd noteerde, als Max Verstappen, die als tweede eindigde, reden hun snelste ronde op de gele banden.

Teams kiezen voor zekerheid

Het oorspronkelijke plan met de C6-band was om een specifieke kwalificatieband te ontwikkelen. De C5, die vorig jaar de zachtste compound was, bleek namelijk langer mee te gaan dan wenselijk is voor een band die eigenlijk slechts één ronde optimaal moet presteren. Over de kwalificatie in Canada, waarin de mediums voor de poleposition zorgden, legt Isola aan Motorsport.com uit: “In Canada gaven sommige teams en coureurs de voorkeur aan de C5 tijdens de kwalificatie, omdat ze zich daar prettiger bij voelden. Maar dat zorgde voor een andere situatie, mede omdat de teams met meer medium- en hardcompound-banden de race in gingen.”

C6-band nog agressiever maken

Volgens Isola moet het verschil tussen de C6- en de C5-band nog groter worden. “Wat ik in de toekomst zou willen, is een C6 met meer afstand tot de C5. Nu bedraagt dat verschil ongeveer twee tienden van een seconde, maar we moeten naar minstens een halve seconde. Dus een nog agressievere band, met een niveau van degradatie dat vergelijkbaar is met wat we nu hebben, om verschillende strategieën mogelijk te maken. Voor volgend jaar werken we aan een C6 met die doelstelling,” aldus Isola.

