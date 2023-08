Lars Leeftink

Dinsdag 1 augustus 2023 06:27

Het extra punt dat per race vergeven wordt voor de snelste ronde van de race levert niet per se veel spektakel op, maar toch is elk punt van belang. Een overzicht van alle winnaars van de snelste ronde in 2023.

Het punt voor de snelste ronde tijdens de race werd een paar jaar geleden ingevoerd. Degene met de snelste ronde krijg een punt extra als de desbetreffende coureur tijdens de race in de top 10 weet te finishen. Dus als George Russell bijvoorbeeld de snelste ronde zou noteren, maar elfde wordt tijdens de race, betekent dit geen extra punt voor de Brit. Het zorgt richting het einde voor de race voor wat meer pitstops en coureurs die zo af en toe echt gericht gaan voor dat extra punt.

2023

Na twaalf races in 2023 hebben we tot nu toe vijf verschillende coureurs gehad die de snelste ronde op hun naam hebben gezet. In Bahrein was het Zhou Guanyu die in de slotfase van de race de snelste ronde noteerde. Hij kreeg hier echter geen punt voor, omdat hij buiten de top tien eindigde. Max Verstappen sloeg in Saoedi-Arabië toe, waarna Sergio Pérez in Australië revanche nam voor de in Djedda op het laatst afgepakte snelste ronde. In Azerbeidzjan was het George Russell die, in de laatste ronde, nog een extra punt kon verzamelen door de snelste ronde te noteren.

Verstappen is sinds de Grand Prix van Miami de eerste man die dit seizoen tweemaal het extra punt voor de snelste ronde wist te pakken. In Monaco kwam er geen derde bij, want het was Lewis Hamilton die naast zijn P4 ook de snelste ronde noteerde. Het was de eerste keer dat Hamilton dat in 2023 voor elkaar kreeg. In Barcelona wist Verstappen vervolgens wél nummer drie te noteren. Dit had nogal wat voeten in de aarde, want Verstappen moest van engineer Gianpiero Lambiase rustig aan doen wegens zijn drie waarschuwingen voor track limits. Verstappen gaf geen gehoor, noteerde de snelste ronde en gehoorzaamde vervolgens door zijn RB19 in veilige haven te brengen.

In Canada was het Pérez die in de één-na-laatste ronde nog eens naar binnen besloot te gaan voor vers rubber en zodoende dus een 1:14.481 op de klokken reed voor de snelste ronde van de dag. In Oostenrijk deed Verstappen wat Pérez in Canada deed. De Nederlander had meer dan twintig seconden voorsprong en ging met nog een ronde te gaan naar binnen om op de soft band het extra punt te veroveren. Vervolgens was het in Groot-Brittannië weer raak voor de Nederlander, waardoor hij nu vijf keer de snelste ronde veroverd heeft. Tijdens de Grand Prix van Hongarije wist Verstappen zijn streak van extra punten weer eens door te zetten. Met een 1:20.504 klokte hij de snelste raceronde op de Hungaroring. Het was Hamilton die in België in de allerlaatste ronde de snelste tijd van Verstappen afpakte met een 1:47.305 in zijn Mercedes.

Overzicht snelste ronde 2023