McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Oscar Piastri en Lando Norris geprezen na hun 1-2-finish tijdens de Grand Prix van Spanje. Toch geeft Stella toe dat het team “zeker een risico” nam door vast te houden aan een tweestopstrategie, terwijl Max Verstappen juist voor drie pitstops koos.

Piastri begon sterk vanaf pole en wist zijn vijfde zege van het jaar binnen te slepen. Norris verloor in het begin de tweede plek aan Verstappen, maar pakte die later terug. “In de tweede stint waren we aan het pushen en controleerden we het tempo. Verstappen haalde snel in, sneller dan we hadden verwacht”, zegt Stella. “Op een gegeven moment vroegen we onze coureurs of ze sneller konden, maar ze zeiden allebei: 'Ik heb niet veel meer over.' Toen waren we best bezorgd dat het spannender werd dan we eerst dachten.”

Artikel gaat verder onder video

Strategie betaalde uit

Met name aan het einde van de tweede stint werd duidelijk dat Piastri erg veel snelheid had, waardoor er op de laatste pitstop minder druk stond: “Goed gedaan door de coureurs, maar zeker ook door onze bandeningenieurs”, aldus Stella. Over de gekozen strategie zegt de teambaas het volgende: “Ik denk dat een tweestop sneller is. Maar het brengt risico’s met zich mee, vooral als een snelle tegenstander zoals Verstappen op een driestopper zit. Je moet je banden lang goed houden, en als ze ineens slechter worden, zit je eraan vast.”

Lofzang voor Piastri

Momenteel weet Piastri de lijst aan te voeren in de strijd om het wereldkampioenschap. Met tien punten verschil op nummer 2, Norris, staat de druk er vol op. De Australiër ontvangt de nodige complimenten van Stella, en ziet dat hij ten opzichte van vorig jaar ontzettend grote stappen heeft weten te zetten, aangezien de race vorig jaar in Barcelona nog een van zijn lastigste was: “Oscar heeft echt indruk gemaakt, zeker als je bedenkt dat dit vorig jaar een van zijn moeilijkste weekenden was. Hij heeft enorme stappen gezet in twaalf maanden tijd.”

Gerelateerd