Column: Hoe de FIA met inconsistente beslissingen de Formule 1 steeds onbegrijpelijker maakt

De Grand Prix van Australië was voor de neutrale toeschouwer een spectaculaire, maar na afloop van de race bleven veel fans - niet voor het eerst en vast niet voor het laatst - met veel vraagtekens achter. De FIA lijkt naar mijn idee zelf ook steeds vaker niet te weten hoe het nu ook alweer precies zat.

De race op Albert Park vormde afgelopen zondag de derde ronde van het Formule 1-seizoen van 2023. Het evenement werd maar liefst drie keer stilgelegd met een rode vlag. Een recordaantal dat samen ging met een boel spektakel, maar wederom werden er een aantal beslissingen door de wedstrijdleiding genomen die moeilijk zijn te verklaren. Met name in de slotfase en na afloop van de race werd het erg verwarrend. Het hele gebeuren werd in gang gezet doordat Kevin Magnussen in ronde 54 van 58 de muur raakte, waardoor voor de tweede keer die middag de rode vlag werd gezwaaid. De wedstrijdleiding koos ervoor om de race te hervatten met een staande start, en vanaf dat punt werd het allemaal erg ingewikkeld.

Tweede staande herstart

De beslissing om met nog twee ronden te gaan een staande start te laten plaatsvinden, zorgde voor verdeelde meningen in de paddock. Met name Max Verstappen was openlijk kritisch over dit besluit. Hier moet je wat mij betreft de FIA echter nog wel enigszins credits geven. De Formule 1-teams hebben zelf in het verleden namelijk meerdere keren druk uitgeoefend op de wedstrijdleiding om een race niet achter een safety car te laten eindigen En een sprintrace van twee ronden richting de geblokte vlag, vind ik persoonlijk niet vervelend om voorgeschoteld te krijgen.

Het ging echter vrijwel direct flink mis. Carlos Sainz tikte Fernando Alonso op zijn achterwiel en stuurde zijn Spaanse landgenoot in een spin, waardoor hij vanaf de derde plaats terugviel naar een positie buiten de punten. De Ferrari-coureur kreeg hier enkele minuten later een tijdstraf van vijf seconden voor. Ondertussen zag Pierre Gasly niet dat teammaat Esteban Ocon vlak achter hem reed, waardoor de twee Alpine-coureurs samen in de muur belandden. Daardoor konden beide coureurs de race niet uitrijden en liep het team enorm veel punten mis. Logan Sargeant reed ondertussen vanaf de laatste positie achterop de AlphaTauri van Nyck de Vries, waardoor ook zij beiden een DNF achter hun naam kregen. Een derde rode vlag was het gevolg.

Finish achter de safety car

Bovenstaande gebeurde in ronde 57 van 58, waardoor het voor velen al vrij snel duidelijk werd dat er niet meer geracet zou worden. De formatieronde onderweg naar de startgrid zou immers meteen ronde 58 van de 58 zijn. Dat hier zowel bij de commentatoren als onder journalisten toch lange tijd wat onzekerheid over was, laat wat mij betreft nog maar eens zien dat je tegenwoordig geen idee meer hebt welk konijn de FIA nog uit de hoge hoed weet te toveren. Het duurde dan ook opvallend lang voordat er een besluit werd genomen, maar uiteindelijk werd duidelijk dat we nog één ronde - ronde 58 dus - achter de safety car zouden gaan rijden, waarna de geblokte vlag werd gezwaaid en het hele veld in een polonaise over de streep zou komen. Alsnog een finish achter de safety car dus, maar andere mogelijkheden waren er simpelweg niet meer.

Qua volgorde van de coureurs hield de FIA hierbij de startopstelling van de tweede herstart aan, waar volgens de reglementen naar de tweede safety car-lijn gekeken moet worden. Omdat deze niet duidelijk zichtbaar zou zijn in Melbourne, werd dit in de wind geslagen. Valt naar mijn idee nog wat voor te zeggen. Voor verschillende coureurs was dit goed nieuws. Alonso mocht bijvoorbeeld gewoon vanaf de derde plaats plaatsnemen in het treintje. Anderen kwamen er minder goed vanaf. De coureurs die plekken hadden gewonnen tijdens de chaotische tweede herstart, werden teruggezet naar hun positie van vóór die herstart. Zo werd Nico Hülkenberg bijvoorbeeld van de vierde stek teruggezet naar P7.

Inconsistente beslissingen wedstrijdleiding

Het einde van de race verliep dus behoorlijk verwarrend, maar ook na afloop werden er een aantal opmerkelijke besluiten genomen. Op dit punt had Sainz dus al een tijdstraf van vijf seconden gekregen, zonder dat hij eerst zelf zijn verhaal kon doen bij de wedstrijdleiding. Omdat het hele veld achter de safety car over de streep kwam, viel hij door die vijf seconden van de vierde plaats terug naar P12. Buiten de punten dus. Een enorm zware straf voor een relatief licht vergrijp naar mijn idee, helemaal als je bedenkt dat de FIA ronde 57 dus als "heeft nooit plaatsgevonden" beschouwde en teruggreep naar de stand van zaken in ronde 56. Hülkenberg won immers nooit zijn plekken, dus is het moment tussen Sainz en Alonso dan wel gebeurd?

Ondertussen werden Gasly en Ocon na afloop wél op het matje geroepen om hun kant van het verhaal te vertellen. Niet veel later werd bekend dat de FIA het niet nodig vond om één van beiden een straf op te leggen, omdat het werd beschouwd als een incident in de eerste raceronde. In de eerste raceronde is de wedstrijdleiding altijd milder, omdat het snel fout kan gaan als het hele veld vlak op elkaar rijdt. Die beslissing vind ik te verantwoorden, helemaal omdat twee of meer strafpunten voor Gasly een schorsing zouden betekenen. Maar waarom kreeg Sainz dan vijf seconden omdat hij in alle drukte Alonso op zijn achterwiel tikte zonder de kans om eerst zelf zijn kant van het verhaal te vertellen? Joost mag het weten.

Überhaupt geen onderzoek

En dan was er nog het moment tussen Sargeant en De Vries. Hier was het van alle crashes in de slotfase in mijn opinie nog het meest duidelijke wie de schuldige was, zou je er eentje aan moeten wijzen. Sargeant reed achter de rest van het veld aan toen hij bij het aanremmen voor de eerste bocht volledig blokkeerde en vol bij De Vries achterop klapte. De Vries - ook ver buiten de punten - deed het af als een race-incident en Sargeant bood na afloop zijn excuses aan nadat hij uitlegde dat er geen enkele temperatuur in zijn remmen zat. Prima onderling opgelost.

Hier heeft de FIA echter überhaupt niet eens naar gekeken. Je zou nog kunnen beargumenteren dat de wedstrijdleiders dit moment gezien alle chaos in eerste instantie over het hoofd heeft gezien. De crash werd immers ook niet door de regie vastgelegd. Maar social media stroomde niet veel later vol met onboard-beelden van het incident, waarop duidelijk te zien was hoe Sargeant blokkeerde en De Vries uit de wedstrijd kegelde. Toch is er met geen woord over gerept door de wedstrijdleiding.

Joost mag het weten

Uiteindelijk heb je dus een straf van vijf seconden voor Sainz waardoor hij van P4 naar P12 zakt omdat hij Alonso op het achterwiel tikt, geen straf voor Gasly die zijn teammaat in de muur hangt en überhaupt geen onderzoek naar Sargeant terwijl hij De Vries uit de race haalt. Voor de straf van Sainz valt opzichzelfstaand wat te zeggen, maar de logica valt compleet weg als je ziet dat er bij de andere incidenten geen straffen worden uitgedeeld.

De consistentie is ver te zoeken bij de wedstrijdleiding en dat maakt dat de Formule 1 steeds ingewikkelder wordt om te volgen. Want hoe weet je als fan thuis op de bank wat er gaat gebeuren, als je niet zeker weet of de FIA zich wel bij alle incidenten aan hetzelfde regelboekje houdt.