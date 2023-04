Hülkenberg wijst naar "horrorscenario" dat leidde tot "code bruin"-moment

Jay Winter & Remy Ramjiawan

Maandag 3 april 2023 13:42

Haas-coureur Nico Hülkenberg heeft onthuld dat hij tijdens de Grand Prix van Australië bijna een "code bruin"-moment had toen Alexander Albon zijn Williams in de muur van bocht zes parkeerde, een paar meter voor de Haas van de Duitser.

Het 'horrorscenario', waarbij grind, stof en brokstukken over de hele baan vlogen, vond plaats in de zevende ronde van de race in Melbourne, die daarna nog een aantal keren werd onderbroken. De Duitser reageerde snel toen Albon de controle over zijn auto verloor en week uit voor de Thaise coureur, die op tot dat punt bezig was met een sterk weekend.

Artikel gaat verder onder video

Horrorscenario in Albert Park

In een interview met Sky Sports Duitsland vertelde Hülkenberg over het incident. "Ja, het was behoorlijk bruut. Het begon beschaafd totdat Alex de controle over zijn auto verloor, en toen werd het een horrorscenario. Als coureur kom je in een blinde bocht en er staat een auto op de baan die je niet eens kunt zien door al het stof en grind... [Die bocht is] bruut snel, 250 km/u, en het had slecht kunnen aflopen. Gelukkig is er niets gebeurd", zo vertelt The Hulk na afloop over het hachelijke momentje.

Paniek zorgde voor 'code bruin'

De 35-jarige coureur onthulde ook dat hij een moment van paniek had tijdens het incident: "Je kunt het zien met de helmcamera, je ziet pas heel laat al het stof en de auto. Ik kan je vertellen dat er voor mij echt een code bruin-moment was. Ik denk dat ik driftig over de radio heb geschreeuwd, want mijn hartslag schoot op dat moment omhoog."

A heartbreaking end to Alex Albon's promising Grand Prix weekend 💔#AusGP #F1 pic.twitter.com/yueJ1Ylpao — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

OOK INTERESSANT: Norris kritisch na puntenfinish in Australië: "Helft van de tijd was ik mensen aan het ontwijken"

Eerste punten The Hulk in 2023

Niet alleen het momentje van Albon zorgde voor een neutralisatie van de race, dat gebeurde nog een aantal keren in Melbourne. Na een rode vlag en een chaotische herstart steeg Hülkenberg naar de vierde plaats achter Carlos Sainz van Ferrari, die met nog één ronde te gaan een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Door de crashes dat daarop volgde, had de leider in de race de tijdlijn van de eerste sector echter niet bereikt, zodat Hülkenberg werd gedegradeerd en de grid opnieuw werd samengesteld voor een staande herstart. Haas had protest aangetekend tegen het vonnis, omdat het zag dat het een kans had op een podiumplaats. De stewards verwierpen het protest echter en verklaarden dat de beslissing van de racedirecteur juist was. Hülkenberg eindigde op P7 en pakt daarmee zijn eerste punten voor Haas in het 2023-seizoen.