De achttienjarige Kimi Antonelli heeft beslag gelegd op pole position voor de sprintrace in Miami. De Mercedes-coureur bleef Oscar Piastri en Lando Norris voor, en schreef zodoende autosportgeschiedenis.

Het team van Mercedes leek er in de eerste en enige vrije training in Miami al goed bij te zitten, maar doordat de sessie met een rode vlag werd afgebroken, ging de sprintkwalificatie met een aantal vraagtekens van start. Lange tijd leek het erop dat de McLarens of Max Verstappen beslag zouden leggen op de eerste startplaats, maar met zijn allerlaatste run was Kimi Antonelli iedereen te snel af. Met een 1.26.482 was hij maar liefst ruim drie tienden sneller dan teammaat George Russell op P5.

Reactie Antonelli

"Het was een intense kwalificatie", klink het direct na afloop. "Ik voelde mij heel goed en zelfverzekerd vandaag bij het ingaan van de kwalificatie. Die laatste ronde was fantastisch. Ik liet alles samenkomen. Het kwam naar me toe. Ik ben heel blij met deze eerste pole. Het is fijn om morgen als eerste aan de race te beginnen. Ik ben benieuwd hoe we het in de sprint en daarna in de kwalificatie kunnen doen", aldus Antonelli.

