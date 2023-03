Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 13:39

Helmut Marko vertelt dat Red Bull Racing er waarschijnlijk goed aan doet om dit weekend met beide auto's de afstellingen van Sergio Pérez te volgen. De Mexicaan rijdt doorgaans met wat meer downforce dan teammaat Max Verstappen.

De vrijdag in Australië verliep wat rommelig. De eerste oefensessie kende in totaal twee rode vlaggen en verschillende coureurs moesten hun snelle ronde afbreken vanwege verkeer op de baan. Tijdens de tweede oefensessie verschoven de omstandigheden van droog naar nat, waardoor er überhaupt weinig gereden werd. Van representatieve lange runs was daarom eigenlijk geen sprake. Op dit punt is het dan ook nog moeilijk te voorspellen hoe de teams er precies voorstaan.

Meer downforce

Ook Red Bull Racing heeft hierdoor minder informatie kunnen verzamelen dan normaal is op de vrijdag, maar desalniettemin is het volgens Marko wel duidelijk welke weg het team in moet slaan voor de rest van het weekend: "Pérez en Verstappen reden vandaag met verschillende afstellingen", klinkt het tegenover Servus TV. "De conclusie is dat we meer de kant van Pérez op moeten gaan. Dat houdt in: meer downforce om de auto wat stabieler te maken", aldus de senior adviseur van het team.

Spannende race

De Oostenrijker vervolgt: "We hebben snelheid, maar de auto oogt soms nog een beetje nerveus. Ik geloof dat met name Max behoefte heeft aan wat meer downforce dan hij vandaag had. Ik denk dat het een spannende race wordt." De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië wordt op zaterdagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd verreden. Precies 24 uur later gaat de race van start.