Het team van Ferrari beleefde tijdens de Grand Prix van China een horrorweekend om snel te vergeten. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton werden na afloop gediskwalificeerd door uiteenlopende redenen. Martin Brundle denkt dat het team het hard te verduren zal krijgen in de Italiaanse media.

Zondag om 08:00 uur was het tijd voor de tweede race van het seizoen en het was Piastri die vanaf pole position mocht beginnen met Lando Norris achter hem. Max Verstappen begon de rit als vierde, maar kende ook geen gemakkelijk begin van deze Grand Prix. Uiteindelijk haalde hij aan het einde van de race op briljante wijze Charles Leclerc via de buitenkant in de eerste bocht in, wat meteen ook één van de spaarzame hoogtepunten van de ochtend was. Uiteindelijk is laatstgenoemde volledig uit de uitslag verdwenen met een diskwalificatie vanwege een té lichte auto. Niet alleen Leclerc was het haasje, ook teamgenoot Hamilton werd gediskwalificeerd wegens té ver afgeschaafde skid blocks onder zijn wagen.

Reden voor DSQ's

Kortom: een weekend om heel snel te vergeten voor de Italiaanse formatie. Ook Brundle licht de ravage na de race toe in zijn column voor Sky Sports: "Het venijn zat hem in de staart met de diskwalificatie van beide Ferrari's en Pierre Gasly na afloop van de races. Leclerc en Gasly waren een heel klein beetje onder het gewicht. Net zoals we vorig jaar in Spa zagen met George Russell, verbruikt een lange stint op één set banden een paar kilo aan bandenprofiel. De racepace was ook hoog en er waren geen safety cars. dus werd er ook veel brandstof verbruikt. Leclerc mocht zijn kapotte voorvleugel vervangen, maar zat nog steeds onder het gewicht. Hoe je het ook wendt of keert, het was een misberekening van het team om niet genoeg ruimte over te laten voor alle omstandigheden."

Pijnlijk in de media

Vervolgens gaat het over Hamilton: "Hamilton werd eruit gegooid omdat hij te dicht op de grond zat en dus de skid block te ver afgesleten was met een marge van een halve millimeter. Deze regel is van kracht om ervoor te zorgen dat de auto's te laag komen te liggen om daar voordeel uit te halen, waarbij het team constant hele dure vloeren zomaar beschadigt. Vooral in de Italiaanse media zal het pijnlijk worden om te lezen voor Ferrari deze week, ondanks de overwinning in de sprintrace", zo besluit de analist.

