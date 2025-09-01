close global

F1 Driver Of The Day 2025: Hadjar na eerste podium ook door fans gekozen

Vincent Bruins
Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Bortoleto krijgt DOTD-award na beste resultaat van 2025

De tweede seizoesnhelft werd afgelopen weekend afgetrapt in Zandvoort met de Grand Prix van Nederland. Oscar Piastri won de race voor Max Verstappen en verrassing Isack Hadjar, die zijn eerste podiumplek in F1 kon vieren. Hij werd dan ook verkozen tot Drive Of The Day met 38.6% van de stemmen. De top vijf bestond qua stemmen verder uit Verstappen (8.7%), Charles Leclerc (8.1%), Piastri (6.8%) en Lando Norris (5.9%).

Driver Of The Day 2025

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëLando Norris120,7%
GP ChinaKimi Antonelli820,7%
GP JapanYuki Tsunoda1223,7%
GP BahreinLewis Hamilton529,6%
GP Saoedi-ArabiëMax Verstappen223,3%
GP MiamiOscar Piastri120,7%
GP Emilia-RomagnaMax Verstappen119,0%
GP MonacoCharles Leclerc220,1%
GP SpanjeMax Verstappen1019,7%
GP CanadaKimi Antonelli327,3%
GP OostenrijkGabriel Bortoleto830,0%
GP Groot-BrittanniëNico Hülkenberg349,0%
GP BelgiëLewis Hamilton738,8%
GP HongarijeGabriel Bortoleto618,8%
GP NederlandIsack Hadjar338.6%
GP Italië
GP Azerbeidzjan
GP Singapore
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

