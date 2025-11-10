close global

﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen krijgt meer dan de helft van de stemmen in Brazilië

F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen krijgt meer dan de helft van de stemmen in Brazilië

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Verstappen krijgt meer dan de helft van de stemmen

De Grand Prix van São Paulo werd op dominante wijze gewonnen door Lando Norris. De ogen waren op het circuit van Interlagos echter vooral gericht op Max Verstappen die dankzij een inhaalrace vanuit de pitstraat naar het podium met 56,7% van de stemmen overtuigend aan de haal ging met de prijs. Kimi Antonelli werd tweede op de baan en tweede in de verkiezingen met 10,0%, voor Norris (8,5%), Ollie Bearman (6,2%) en Oscar Piastri (3,8%)

Driver Of The Day 2025

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëLando Norris120,7%
GP ChinaKimi Antonelli820,7%
GP JapanYuki Tsunoda1223,7%
GP BahreinLewis Hamilton529,6%
GP Saoedi-ArabiëMax Verstappen223,3%
GP MiamiOscar Piastri120,7%
GP Emilia-RomagnaMax Verstappen119,0%
GP MonacoCharles Leclerc220,1%
GP SpanjeMax Verstappen1019,7%
GP CanadaKimi Antonelli327,3%
GP OostenrijkGabriel Bortoleto830,0%
GP Groot-BrittanniëNico Hülkenberg349,0%
GP BelgiëLewis Hamilton738,8%
GP HongarijeGabriel Bortoleto618,8%
GP NederlandIsack Hadjar338,6%
GP ItaliëMax Verstappen129,4%
GP AzerbeidzjanCarlos Sainz328,6%
GP SingaporeFernando Alonso722,5%
GP Verenigde StatenCharles Leclerc335,0%
GP Mexico-StadOliver Bearman441,3%
GP São PauloMax Verstappen356,7%
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

Max Verstappen McLaren Lando Norris Red Bull Formule 1-seizoen Driver of the Day
