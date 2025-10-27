F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Bearman troeft Verstappen en Norris af
De Grand Prix van Mexico werd op dominante wijze gewonnen door Lando Norris, die Charles Leclerc en Max Verstappen voor wist te blijven. De drie coureurs kregen net zoals Lewis Hamilton stemmen van de fans, maar het was Oliver Bearman die dankzij zijn knappe P5 met 41.3% van de stemmen overtuigend aan de haal ging met de prijs. Verstappen werd tweede met 14.5%, voor Norris (11.2%), Hamilton (6.6%) en Leclerc (6.5%).
Driver Of The Day 2025
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Lando Norris
|1
|20,7%
|GP China
|Kimi Antonelli
|8
|20,7%
|GP Japan
|Yuki Tsunoda
|12
|23,7%
|GP Bahrein
|Lewis Hamilton
|5
|29,6%
|GP Saoedi-Arabië
|Max Verstappen
|2
|23,3%
|GP Miami
|Oscar Piastri
|1
|20,7%
|GP Emilia-Romagna
|Max Verstappen
|1
|19,0%
|GP Monaco
|Charles Leclerc
|2
|20,1%
|GP Spanje
|Max Verstappen
|10
|19,7%
|GP Canada
|Kimi Antonelli
|3
|27,3%
|GP Oostenrijk
|Gabriel Bortoleto
|8
|30,0%
|GP Groot-Brittannië
|Nico Hülkenberg
|3
|49,0%
|GP België
|Lewis Hamilton
|7
|38,8%
|GP Hongarije
|Gabriel Bortoleto
|6
|18,8%
|GP Nederland
|Isack Hadjar
|3
|38,6%
|GP Italië
|Max Verstappen
|1
|29,4%
|GP Azerbeidzjan
|Carlos Sainz
|3
|28,6%
|GP Singapore
|Fernando Alonso
|7
|22,5%
|GP Verenigde Staten
|Charles Leclerc
|3
|35,0%
|GP Mexico-Stad
|Oliver Bearman
|4
|41.3%
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 27 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 53 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober