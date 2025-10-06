F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Alonso door fans gekozen na GP Singapore
De Grand Prix van Singapore werd gewonnen door George Russell, maar hij kreeg maar 16.4% van de stemmen. De winnaar van de stemming voor Driver Of The Day bleek Fernando Alonso, die slechts zevende werd. De Spaanse coureur blonk met name uit met een paar briljante boardradio's, waarbij het erop lijkt dat ook het publiek daar enorm van heeft genoten. Hij kreeg 22.5% van de stemmen. Max Verstappen (14.5%), Lando Norris (8.7%) en Lewis Hamilton (7.6%) bleek de rest van de top vijf.
Driver Of The Day 2025
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Lando Norris
|1
|20,7%
|GP China
|Kimi Antonelli
|8
|20,7%
|GP Japan
|Yuki Tsunoda
|12
|23,7%
|GP Bahrein
|Lewis Hamilton
|5
|29,6%
|GP Saoedi-Arabië
|Max Verstappen
|2
|23,3%
|GP Miami
|Oscar Piastri
|1
|20,7%
|GP Emilia-Romagna
|Max Verstappen
|1
|19,0%
|GP Monaco
|Charles Leclerc
|2
|20,1%
|GP Spanje
|Max Verstappen
|10
|19,7%
|GP Canada
|Kimi Antonelli
|3
|27,3%
|GP Oostenrijk
|Gabriel Bortoleto
|8
|30,0%
|GP Groot-Brittannië
|Nico Hülkenberg
|3
|49,0%
|GP België
|Lewis Hamilton
|7
|38,8%
|GP Hongarije
|Gabriel Bortoleto
|6
|18,8%
|GP Nederland
|Isack Hadjar
|3
|38.6%
|GP Italië
|Max Verstappen
|1
|29,4%
|GP Azerbeidzjan
|Carlos Sainz
|3
|28.6%
|GP Singapore
|Fernando Alonso
|7
|22.5%
|GP Verenigde Staten
|–
|–
|–
|GP Mexico-Stad
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
