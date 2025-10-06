close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

Vincent Bruins
Fernando Alonso

Het Formule 1-seizoen van 2025 is begonnen en de fans kunnen tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Alonso door fans gekozen na GP Singapore

De Grand Prix van Singapore werd gewonnen door George Russell, maar hij kreeg maar 16.4% van de stemmen. De winnaar van de stemming voor Driver Of The Day bleek Fernando Alonso, die slechts zevende werd. De Spaanse coureur blonk met name uit met een paar briljante boardradio's, waarbij het erop lijkt dat ook het publiek daar enorm van heeft genoten. Hij kreeg 22.5% van de stemmen. Max Verstappen (14.5%), Lando Norris (8.7%) en Lewis Hamilton (7.6%) bleek de rest van de top vijf.

Driver Of The Day 2025

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëLando Norris120,7%
GP ChinaKimi Antonelli820,7%
GP JapanYuki Tsunoda1223,7%
GP BahreinLewis Hamilton529,6%
GP Saoedi-ArabiëMax Verstappen223,3%
GP MiamiOscar Piastri120,7%
GP Emilia-RomagnaMax Verstappen119,0%
GP MonacoCharles Leclerc220,1%
GP SpanjeMax Verstappen1019,7%
GP CanadaKimi Antonelli327,3%
GP OostenrijkGabriel Bortoleto830,0%
GP Groot-BrittanniëNico Hülkenberg349,0%
GP BelgiëLewis Hamilton738,8%
GP HongarijeGabriel Bortoleto618,8%
GP NederlandIsack Hadjar338.6%
GP ItaliëMax Verstappen129,4%
GP AzerbeidzjanCarlos Sainz328.6%
GP SingaporeFernando Alonso722.5%
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

Gerelateerd

Max Verstappen McLaren Lando Norris Red Bull Formule 1-seizoen Driver of the Day
Perez is de baas: Mexicaan meest verkozen 'Driver of the Day' voor Verstappen en Norris
Sergio Perez

Perez is de baas: Mexicaan meest verkozen 'Driver of the Day' voor Verstappen en Norris

  • 24 december 2021 12:01
  • 3
Max Verstappen wint Driver of the Day na Grand Prix van Frankrijk
Driver of the Day

Max Verstappen wint Driver of the Day na Grand Prix van Frankrijk

  • 20 juni 2021 23:17
  • 1

Net binnen

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room:
Singapore

Norris grapt naar Verstappen in cooldown room: "Ik wilde je band lek rijden"

  • 7 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
Driver Of The Day

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 1 uur geleden
  • 35
 Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
Verstappen roemt Mekies in wederopstanding:
Max Verstappen

Verstappen roemt Mekies in wederopstanding: "Daar is hij bij betrokken"

  • Gisteren 21:06
Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories
Verstappen vs. Norris

Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories

  • Gisteren 20:27
  • 3
 Piastri niet aanwezig tijdens podiumceremonie McLaren na pakken wereldtitel
McLaren

Piastri niet aanwezig tijdens podiumceremonie McLaren na pakken wereldtitel

  • Gisteren 20:13
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x