De pole positions in de Formule 1 vormen natuurlijk een belangrijke factor voor het verloop in een raceweekend. De polesitter mag op zondag vanaf P1 vertrekken en heeft dus de beste papieren voorafgaand aan de race. Oscar Piastri wist de tweede seizoenshelft te beginnen met zijn eerste pole sinds Barcelona.

Nadat Max Verstappen in 2023 enorm wist te domineren met het veroveren van de snelste tijden op de zaterdagen, maar afgelopen jaar was het een stuk meer in balans. Lange tijd leek het erop dat we dezelfde kant op gingen in 2024, toen Verstappen de eerste zeven poles van het jaar wist te veroveren. Later sloot de rest van het veld echter aan en wist ook Norris maar liefst acht stuks te grazen te nemen, hetzelfde aantal als de Nederlander. George Russell wist er vier te pakken, terwijl Charles Leclerc - toch vaak de grote man op basis van één rondje - niet verder kwam dan drie pole positions.

Kwalificaties 2025

Het seizoen van 2025 begon dit keer in Australië en vooraf hield iedereen er al rekening mee dat McLaren toch wel duidelijk de snelste auto zou hebben. Dat bleek ook op Albert Park, waar Oscar Piastri de dromen van de supporters leek te gaan vervullen met het pakken van de pole position. Luttele seconden later kwam Norris echter over de streep en was hij nét iets sneller dan zijn teammaat, waardoor de Britse coureur de eerste pole van het seizoen wist te pakken. Eén weekje later was het in China de snelle Piastri die de stand tussen de McLaren-rijders weer in balans bracht. Ook in Japan werden de McLaren-coureurs als de grote topfavorieten gezien, maar het was Verstappen die als een duveltje uit een doosje met één van zijn beste rondjes ooit de pole te grazen nam. Eén weekje later leek de hegemonie hersteld, toen Verstappen moest toezien hoe Piastri met grote overmacht de pole pakte voor de neus van George Russell.

Na de eerste vier races trok het Formule 1-circus richting Djedda, waar een circuit ligt waar Verstappen ooit al bijna zijn meest legendarische kwalificatierondje ooit reed in 2021. Dit jaar liet hij wederom de monden openvallen door in de mindere auto zijn bolide op pole te posteren voor Piastri. Daarmee brengt hij de stand gelijk op twee stuks, net als de Aussie. Twee weken later waren we in Miami voor de zesde race van het seizoen en opnieuw liet Verstappen zijn knappe vorm zien met een toch wel zeer onverwachte pole position. Bij de start van het Europese seizoen werden de poles door de McLaren-rijders gedeeld. Twee keer was het raak voor Piastri [in Imola en Barcelona], terwijl Norris toe wist te slaan in Barcelona. Het kortstondige uitstapje buiten Europa in Canada bezorgde George Russell zijn eerste pole van dit seizoen.

Vervolgens vertrokken we weer terug naar Europa om daar neer te strijken op de Red Bull Ring, waar Norris zijn derde pole van dit jaar op de klokken reed. Eén week later was het op Silverstone raak, waar Verstappen één van de meest onverwachte en beste rondjes uit zijn loopbaan reed. Na een pauze van twee raceloze weken, was het Norris die op Spa-Francorchamps zijn vierde van het seizoen wist te pakken, waarmee hij er nu evenveel heeft als Verstappen én Piastri. Tijdens de laatste race voor de zomerstop was het Charles Leclerc die verrassend beide McLarens versloeg en de pole pakte.

Na een welverdiende zomerstop begonnen de coureurs met opgeladen batterijen aan de tweede seizoenshelft. In Zandvoort was het Piastri die in het kwalificatie de touwtjes het beste aan elkaar wist te knopen om zijn vijfde pole van het seizoen te pakken.

Overzicht pole positions 2025

Australië Lando Norris China Oscar Piastri Japan Max Verstappen Bahrein Oscar Piastri Saoedi-Arabië Max Verstappen Miami Max Verstappen Imola Oscar Piastri Monaco Lando Norris Spanje Oscar Piastri Canada George Russell Oostenrijk Lando Norris Groot-Brittannië Max Verstappen België Lando Norris Hongarije Charles Leclerc Nederland Oscar Piastri

