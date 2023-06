Lars Leeftink

Vrijdag 9 juni 2023 17:07

Zoals elk seizoen zijn er weer een paar teams die vaker op het podium te vinden zijn dan andere teams. Nadat alleen de Red Bull-heren en Fernando Alonso in de eerste twee races het tot het podium schopten, voegen steeds meer heren zich de laatste weken in het lijstje. Dit overzicht wordt na elk raceweekend bijgewerkt.

Buiten de drie topteams was vorig jaar alleen McLaren (dankzij Lando Norris) een uitzondering. Verstappen stond met 17 podiumplekken bovenaan, zoals in zoveel statistieken. Sergio Pérez en Charles Leclerc noteerde elf keer een podiumplek, terwijl Carlos Sainz en Lewis Hamilton tot negen podiumplekken kwamen in 2023.

Podium 2023

In 2023 hadden we tot de Grand Prix van Miami twee keer dezelfde coureurs op het podium gezien. Verstappen en Pérez zijn in Bahrein en Djedda al een keer op P1 en P2 geëindigd, terwijl Alonso twee keer derde werd. De Spanjaard was tijdens de Grand Prix van Australië opnieuw op het podium te vinden. Hij pakte wederom de derde plek. Verstappen greep zijn derde podium van het seizoen met de overwinning in Melbourne. Hamilton voegde zich bij het rijtje podiumbezoekers toen hij tweede werd op Albert Park. In Bakoe was het Charles Leclerc die voor de eerste keer dit seizoen mee mocht naar het podium, opnieuw met Pérez en Verstappen. Na dus twee races met een 'vreemde eend in de bijt' keerden we in Miami terug naar de gebruikelijke drie mannen: Verstappen, Pérez en Alonso. In Monaco stonden Verstappen (P1) en Alonso (P2) weer op het podium, maar naast hun stond een debutant: Esteban Ocon. Hij behaalde voor het eerst dit seizoen het podium en is daarmee de zesde coureur die dat dit seizoen voor elkaar kreeg. In Barcelona zagen we hoe George Russell zich voor het eerst dit seizoen naar het podium wist te rijden, iets wat hij knap deed vanaf buiten de punten. Verstappen en Hamilton verhoogden hun aantal.

Podiumplekken coureurs 2023

Max Verstappen: 7

Fernando Alonso: 5

Sergio Pérez: 4

Lewis Hamilton: 2

Charles Leclerc: 1

Esteban Ocon: 1

George Russell: 1