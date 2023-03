Nabeschouwing GP Australië: Goedemorgen GPFans zondag weer te zien met o.a. Ten Voorde en Alders

Jan Bolscher

Dinsdag 28 maart 2023 14:52 - Laatste update: 16:39

Goedemorgen GPFans keert aanstaande zondag om 09:30 uur weer terug met een live-uitzending. Dit keer niet met een voorbeschouwing, maar met een nabeschouwing op de Grand Prix van Australië.

Na het succes van afgelopen seizoen keert Goedemorgen GPFans ook dit jaar weer meerdere keren terug met een grote uitzending op de zondag van een raceweekend. Waar presentator Sebastian Kissing en verschillende tafelgasten normaliter voorbeschouwen op de race, vindt de uitzending dit keer na afloop plaats. De Grand Prix van Australië gaat aanstaande zondag namelijk om 07:00 uur Nederlandse tijd van start. De uitzending van Goedemorgen GPFans begint om 09:30 uur en is live te bekijken op ons Youtube-kanaal. Je kan dus direct na de race doorschakelen naar de nabeschouwing met GPFans.

Goedemorgen GPFans kent opnieuw bomvol programma

Net als tijdens de afgelopen uitzending hebben we ook aanstaande zondag weer een bomvol programma. Uiteraard wordt er uitgebreid teruggeblikt op de race en het raceweekend in Melbourne in zijn geheel. Voormalig Asian F3-kampioen Joey Alders en tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde zullen de kijkers voorzien van mescherpe analyes, bijgestaan door GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder komen Porsche-coureur Loek Hartog en GT3-coureur Daan Pijl voorbij in de uitzending, en is er weer de mogelijkheid om al je vragen te stellen via de livechat.

Bekijk hieronder de liveshow voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein terug: