Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 14:01 - Laatste update: 14:06

Het contract van Lewis Hamilton verloopt aan het einde van het jaar en nu Mercedes de Brit geen bolide kan geven waarmee hij kan winnen, wordt er volop gespeculeerd over de volgende stap van de zevenvoudig kampioen. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt bij Sky Sports F1 dat de toekomst van Hamilton in ieder geval niet bij het team uit Milton Keynes zal liggen.

De inmiddels 38-jarige Hamilton moet bij Mercedes nog even wachten voordat hij weer kan denken aan overwinningen en zelfs kampioenschappen. De Brit loopt aan het einde van 2023 vrij de deur uit bij Mercedes en hoewel er hoogstwaarschijnlijk een contractverlenging wordt getekend, hintte de Britse pers naar een mogelijke overstap naar Ferrari. Toch is de hoofddoelstelling van Hamilton om nog altijd die achtste titel te veroveren en daarvoor zou de Brit in de kleuren van Red Bull moeten gaan rijden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Porsche de stekker uit het Formule 1-project getrokken?

'Prestaties zijn gigantisch'

Hoewel Red Bull-teambaas Horner aan de kwaliteiten van de zevenvoudig kampioen niet twijfelt, is er op dit moment simpelweg geen plek bij het Oostenrijkse team. "Wat Lewis heeft bereikt is gigantisch. Maar we zijn enorm blij met de twee coureurs die we op dit moment hebben", zo legt Horner uit. Na de Grand Prix van São Paulo vorig jaar, zijn de verhoudingen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez op scherp gezet, maar de relatie tussen Verstappen en Hamilton is mogelijk nog slechter.

OOK INTERESSANT: Tost wijst naar pensioenplannen: "Op mijn zeventigste zit ik niet meer aan de pitmuur"

'Mercedes gaan hun problemen oplossen'

Ondanks dat er wat wrijving tussen de huidige teamgenoten van Red Bull zit, is Horner blij met het duo. "Ze zijn gecommitteerd aan het pad dat we hebben uitgelegd en niet alleen dit seizoen, maar ook volgend jaar. Dus ik zie niet waar we Lewis kwijt kunnen binnen het team, maar ik ga ervan uit dat ze (Mercedes red.) hun problemen gaan oplossen en we schrijven ze zeker niet af", aldus Horner.