16 van de 22 stoeltjes zijn al gevuld: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026
2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. We zijn halverwege het seizoen 2025, maar we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend jaar uit gaat zien.
Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin volgend jaar. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend jaar in F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse.
Welke stoeltjes moeten nog gevuld worden?
Er hangt een vraagteken boven het tweede stoeltje van Alpine. Jack Doohan mocht de eerste zes Grands Prix van 2025 doen, voordat uitvoerend adviseur Flavio Briatore voorkeur gaf aan Franco Colapinto. De Argentijn heeft echter nog geen indruk kunnen maken.
Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kan zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Tsunoda is nog wel in gevaar. Momenteel wordt verwacht dat Isack Hadjar hem zal vervangen en dat Formule 2-racewinnaar Arvid Lindblad naast Lawson wordt gezet bij zusterteam Racing Bulls.
Bij Mercedes loopt het contract van George Russell eind 2025 af. Rookie Kimi Antonelli zou ook alleen nog voor dit seizoen zekerheid hebben. We verwachten geen veranderingen bij de Zilverpijlen nu we weten dat Verstappen bij Red Bull blijft, maar nog altijd heeft Mercedes geen officiële aankondiging gedaan voor 2026. Russell en het team zouden maar niet overeenkomen omtrent de lengte van het contract. Naar verluidt wil Mercedes een stoeltje openhouden voor 2027 in het geval Verstappen tóch Red Bull verlaat.
|Team en
motorleverancier
|Coureurs
|Startnummers
|Laatste jaar
van contract
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
onbekend
|10
–
|2028
–
|Aston Martin
Honda
|Fernando Alonso
Lance Stroll
|14
18
|2026
onbekend
|Audi
|Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg
|5
27
|2026
2026
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|meerjarig
meerjarig
|Ferrari
|Lewis Hamilton
Charles Leclerc
|44
16
|2026
2026
|Haas
Ferrari
|Ollie Bearman
Esteban Ocon
|87
31
|2026
2026
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|4
81
|2027
2028
|Mercedes
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford
|Max Verstappen
onbekend
|33
–
|2028
–
|Williams
Mercedes
|Alexander Albon
Carlos Sainz
|23
55
|2026
2026
