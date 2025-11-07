19 van de 22 stoeltjes zijn al gevuld: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026
2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. We gaan richting de slotfase van het 2025-seizoen en we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend jaar uit gaat zien.
Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin volgend jaar. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend jaar in F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse. Ook Mercedes heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2026 door met George Russell als kopman, met rookie Kimi Antonelli ernaast. In São Paulo kon Alpine bevestigen dat Franco Colapinto de teamgenoot zou blijven van Pierre Gasly.
Welke stoeltjes moeten nog gevuld worden?
Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kan zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Tsunoda is nog wel in gevaar. Momenteel wordt verwacht dat Isack Hadjar hem zal vervangen en dat Formule 2-racewinnaar Arvid Lindblad naast Lawson wordt gezet bij zusterteam Racing Bulls.
|Team en
motorleverancier
|Coureurs
|Startnummers
|Laatste jaar
van contract
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
Franco Colapinto
|10
43
|2028
onbekend
|Aston Martin
Honda
|Fernando Alonso
Lance Stroll
|14
18
|2026
onbekend
|Audi
|Gabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg
|5
27
|2026
2026
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|meerjarig
meerjarig
|Ferrari
|Lewis Hamilton
Charles Leclerc
|44
16
|2026
2026
|Haas
Ferrari
|Ollie Bearman
Esteban Ocon
|87
31
|2026
2026
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|4
81
|2027
2028
|Mercedes
|George Russell
Kimi Antonelli
|63
12
|onbekend
onbekend
|Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford
|Max Verstappen
onbekend
|33
–
|2028
–
|Williams
Mercedes
|Alexander Albon
Carlos Sainz
|23
55
|2026
2026
