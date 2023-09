Lars Leeftink

Woensdag 20 september 2023 06:59

Dit seizoen zijn er al aardig wat coureurs uitgevallen waardoor ze geen punten scoorden. Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore vielen vier coureurs uit, waarbij Yuki Tsunoda alweer vroeg een domper opliep. Een overzicht van het aantal uitvalbeurten tot nu toe.

In 2022 spanden Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Sainz en Fernando Alonso de kroon met zes uitvalbeurten. George Russell viel in 2022 maar één keer uit, en dit was niet eens door zijn eigen toedoen of door betrouwbaarheidsproblemen. Van de topcoureurs vielen Charles Leclerc en Sergio Pérez (drie races) het vaakst uit. Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen twee keer uit. Hoe is dit in 2023?

2023

Tijdens de race in Nederland vielen Charles Leclerc, Logan Sargeant en Zhou Guanyu uit, terwijl in Italië alleen Tsunoda en Esteban Ocon uit zouden vallen. Hierdoor voegt Leclerc zich bij Pierre Gasly en Kevin Magnussen als coureur die dit seizoen drie keer zijn uitgevallen. Zhou heeft nu twee keer een DNF achter zijn naam staan, iets wat vijf andere coureurs ook kunnen zeggen. Toch spant Esteban Ocon tot nu toe de kroon met vijf uitvalbeurten, terwijl Logan Sargeant er vier achter zijn naam heeft staan en in Zandvoort dus de finish niet haalde. De Amerikaan werd dit seizoen nog wel twee keer als respectievelijk zestiende en achttiende geklasseerd omdat hij 90% van de race had afgerond.

Acht coureurs zijn tot nu toe in 2023 nog niet uitgevallen, wat een bijzonder hoog aantal is met nog negen races te gaan en al dertien races achter de rug. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Lando Norris, Valtteri Bottas en Fernando Alonso hebben tot nu toe altijd de finish gehaald. Tsunoda stond hier ook bij, maar heeft dus sinds afgelopen weekend wel een DNS achter zijn naam staan, omdat hij tijdens de formatieronde in Italië uitviel. Op papier horen ook Daniel Ricciardo en Liam Lawson bij deze lijst. Tijdens de Grand Prix van Singapore zag Tsunoda opnieuw zijn race in de beginfase stranden na een tik van Pérez, terwijl George Russell in de laatste ronde tegen een absolute domper aanliep. Ocon liep ondertussen uit in de twijfelachtige lijst.

Overzicht

Esteban Ocon: 6 keer uitgevallen

Logan Sargeant: 4 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 3 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 3 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 3 keer uitgevallen

George Russell: 3 keer uitgevallen

Alexander Albon: 2 keer uitgevallen

Nyck de Vries: 2 keer uitgevallen

Lance Stroll: 2 keer uitgevallen

Oscar Piastri: 2 keer uitgevallen

Zhou Guanyu: 2 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 2 keer uitgevallen (1 DNS)

Carlos Sainz: 1 keer uitgevallen

Nico Hülkenberg: 1 keer uitgevallen

Valtteri Bottas: 1 keer uitgevallen

Fernando Alonso: 0 keer uitgevallen

Sergio Pérez: 0 keer uitgevallen

Max Verstappen: 0 keer uitgevallen

Lando Norris: 0 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 0 keer uitgevallen

Liam Lawson: 0 keer uitgevallen

Daniel Ricciardo: 0 keer uitgevallen