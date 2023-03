Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Jan Bolscher

Maandag 20 maart 2023 09:57

Red Bull Racing heeft in Saoedi-Arabië voor de tweede keer op rij dit seizoen beslag gelegd op een ééntweetje, en daarmee is de voorsprong in het constructeurskampioenschap verder uitgebreid.

Sergio Pérez kwalificeerde zich op pole position voor de tweede race van het Formule 1-seizoen 2023. Hij verloor direct bij de start de leidende positie aan Fernando Alonso, maar had vervolgens niet lang nodig om deze weer terug te veroveren. De overwinning kwam hierna eigenlijk nooit écht meer in gevaar voor de Mexicaanse routinier, ondanks dat teammaat Max Verstappen zich in hoog tempo een weg door het veld aan het vechten was.

Inhaalrace Verstappen

De Nederlander bleef in de kwalificatie steken op een vijftiende stek vanwege een gebroken aandrijfas in Q2, maar na een voorzichtig start blies hij de een na de ander voorbij op het Jeddah Corniche Circuit. Daarnaast kon Verstappen profiteren van een gunstig getimede safety car, waardoor hij doorschoof naar de vierde plaats. George Russell en Carlos Sainz moesten er vervolgens al snel aan geloven, maar het gat naar Pérez wist de tweevoudig wereldkampioen niet meer te dichten.

Constructeurskampioenschap Formule 1 2023

1. Red Bull Racing: 87

2. Aston Martin: 38

3. Mercedes: 38

4. Ferrari: 26

5. Alpine: 8

6. Alfa Romeo: 4

7. Haas: 1

8. Williams: 1

9. AlphaTauri: 1

10. McLaren: 1