Het seizoen 2025 is in de Formule E al een tijdje begonnen. De Formule E trapte in Brazilië in december het seizoen al af, maar werkt dit weekend in Saoedi-Arabië race drie en vier races af. De stand van zaken na de derde race in de Formule E.

Vorig jaar was het Pascal Werhlein die wereldkampioen werd in de elektrische raceklasse, voor Mitch Evans en Nick Cassidy. Robin Frijns werd negende, Nyck de Vries achttiende. Net zoals vorig jaar doen er in de Formule E twee Nederlanders mee: Frijns en De Vries. Frijns doet namens Envision Racing mee, De Vries namens Mahindra. Het seizoen bestaat uit zestien races.

Artikel gaat verder onder video

Stand Formule E

Nadat Mitch Evans het seizoen in São Paulo had geopend met een zege en in Mexico Stad Oliver Rowland de tweede race van het seizoen had gewonnen, liep hij in Djedda net zijn tweede zege op rij mis. Maximillan Guenther won namelijk de eerste race in Djedda voor Rowland en Taylor Barnard. De Vries werd vierde, Frijns dertiende.

Rowland is nu met 43 punten de leider in het kampioenschap. Antonio Felix da Costa staat met 39 punten op P2, voor Guenther, Barnard en Mitch Evans. De Vries staat op P6, Frijns puntloos op P18.

Bij de constructeurs staat Porsche bovenaan met 60 punten. DS Penske staat met 57 punten op P2, voor McLaren, Nissan en Mahindra. Alleen ABT heeft na drie races nog geen punten verzameld.

How we look heading into our second race in Jeddah ⚡️#JeddahEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

Gerelateerd