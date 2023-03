LIVE (gesloten): Tweede vrije training GP van Saoedi-Arabië: Verstappen leidt, Alonso op P2 en Pérez derde

Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 18:51 - Laatste update: 19:13

Het raceweekend in Djedda is afgetrapt met de eerste vrije training die door Max Verstappen als snelste werd afgesloten. De Nederlander kwam wat later aan in Djedda, maar had geen last van maagklachten achter het stuur van de RB19. Op P2 kwam teamgenoot Sergio Pérez binnen en Fernando Alonso zette de derde tijd op de klokken. De tweede training gaat om 18:00 uur van start en alle ontwikkelingen zijn te volgen via ons liveblog.