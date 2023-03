Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 17:39

Sergio Pérez wil net als vorig jaar, aankomende zondag starten vanaf pole position, want dat is in zijn ogen cruciaal voor een goed resultaat in Djedda. Hoewel de 33-jarige Mexicaan goed uit de voeten kan op het Jeddah Corniche Circuit, realiseert hij zich ter degen dat de goede resultaten in het verleden niets zeggen over het komende weekend.

De viervoudig Grand Prix-winnaar kende in Bahrein een lastige start, waardoor hij niet om de koppositie kon vechten, maar plekken moest terugveroveren om als tweede te eindigen. Een strijd met Max Verstappen zat er niet in, want de Nederlander finishte zo'n twaalf seconden voor zijn teamgenoot en dat terwijl de tweevoudig kampioen nog rustig aan moest doen van zijn engineer. Voorlopig heeft Pérez alles ingezet voor een gevecht om de titel en vorig jaar liet hij al zien dat het circuit in Saoedi-Arabië hem wel ligt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris kijkt met schuin oog naar Aston Martin: "Dat is ons voorbeeld"

Veel vertrouwen

"Dat geeft me natuurlijk enorm veel vertrouwen, want ik voel me ook best comfortabel op dit circuit, maar elk jaar is er weer een nieuwe uitdaging", zo opent Checo op de persconferentie. Pérez voelt zich dus wel goed bij het circuit, maar erkent ook dat er dit jaar een aantal nieuwe factoren zijn bijgekomen. "We komen hier dit jaar met nieuwe banden en een nieuwe auto. Dus het wordt weer een andere uitdaging en de baan is weer wat anders. Dat is het mooie van onze sport. Het maakt niet uit wat je in het verleden hebt gedaan, elk jaar is weer een nieuwe uitdaging", zegt Pérez.

OOK INTERESSANT: Marko gelooft niet in voorkeur voor Aston Martin door hoofdkantoor Mercedes

Pole position in 2022

De Red Bull-coureur was vorig jaar tijdens de kwalificatie nog de snelste en hoewel de overwinning uiteindelijk niet naar hem, maar naar Verstappen ging, wijst hij naar de belangrijke zaterdag. "Ik geniet wel van het circuit en denk dat het een goede uitdaging is voor alle coureurs, zeker op zaterdag tijdens de kwalificatie. Hopelijk gaan we een goede kwalificatie tegemoet, want dat is hier belangrijk", aldus Checo.