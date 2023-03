Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 16:33

Het 2023-seizoen is voor Lando Norris nog niet helemaal gestart zoals hij zou willen. Daar waar McLaren hoopte een stap naar voren te zetten, stond de openingsrace vooral in het teken van een heleboel technische problemen, ook bij teamgenoot Oscar Piastri. Hoewel het absoluut geen vlekkeloze start is, houdt Norris vertrouwen en vertelt hij op de persconferentie dat geduld hebben nu vooral de voornaamste taak is.

Norris had in Bahrein te kampen met een pneumatisch lek, waardoor de Brit maar liefst zes pitstops moest maken. Uiteindelijk zag de Engelsman de zwart-wit geblokte vlag als zeventiende en twee ronden later dan winnaar Max Verstappen. Piastri bevestigde het technische malheur bij de renstal, want ook hij moest zich behelpen in de MCL60. De Australiër zag zijn stuur meermaals uitvallen en ook een vervanging ervan bood geen soelaas. Uiteindelijk zette de Australiër de wagen vroegtijdig stil in de pitbox met elektrische problemen.

'Weten waar we aan moeten werken'

"Ondanks het weekend in Bahrein, ben ik optimistisch. Ik geloof dat we daar in de top tien hadden kunnen eindigen, zonder de problemen die ons limiteerden", zo opent de kopman van het team tijdens de persconferentie. "We weten waar we aan moeten werken en sommige auto's zijn sneller in de kwalificatie, dan in de race en andersom. We zitten daar precies midden in", zo plaatst hij de MCL60 tussen de andere auto's.

Aston Martin is voorbeeld

De technische problemen deden het team de das om in Bahrein, maar de Brit heeft de garantie gekregen dat dit niet meer zal gaan gebeuren. "Ik denk dat Oscar zijn probleem, dat zagen we voor het eerst in jaren. Ga er maar van uit dat het opgelost is. Wat betreft mijn probleem, daar hebben we vanuit Mercedes de bevestiging gekregen dat het niet meer zal gebeuren", zo vertelt hij. Dat het nu even niet loopt bij McLaren, maakt het nog geen crisis. "Het lijkt erger dan het is, het is geen crisis. We kunnen dit weekend namelijk goede punten pakken. Wat Aston Martin uiteindelijk heeft gedaan, dat is ons voorbeeld", aldus een opgetogen Norris.