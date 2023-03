Jan Bolscher

Carlos Sainz vertelt dat Ferrari het motorische probleem van Charles Leclerc heeft geïdentificeerd als een "zwakke plek." Volgens de Spanjaard is het nu zaak om vooruit te kijken en een goed weekend te draaien in Saoedi-Arabië.

Het seizoen kende voor Ferrari geen gedroomde start. Tijdens het openingsweekend in Bahrein bleek de Italiaanse grootmacht snelheid te kort te komen ten opzichte van Red Bull Racing, en tot overmaat van ramp viel Charles Leclerc uit vanaf de derde stek. De Ferrari van de Monegask had problemen met de control electronics en zodoende begon hij het jaar met een nulpuntenresultaat. Teammaat Carlos Sainz kwam als vierde over de streep. Opvallend detail was dat hij de Aston Martin van Fernando Alonso op race pace voorbij moest laten.

Geen goede situatie

"We zijn vanzelfsprekend niet blij met wat er is gebeurd [in Bahrein] en we hebben het geïdentificeerd als een zwakke plek", vertelt Sainz op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "Het is voor het eerst in lange tijd dat we dit probleem hebben gezien, dus het verraste ons. Het is een slechte situatie, maar we kunnen alleen vooruit kijken en ervoor zorgen dat we dit weekend competitiever zijn", klinkt het.

Gridstraf Leclerc

Ferrari staat dit weekend opnieuw voor een uitdaging. De control electronics waren voorafgaand aan de race in Bahrein ook al vervangen bij Leclerc, wat betekent dat er voor aankomend weekend een derde exemplaar moet worden geplaatst. Het limiet per seizoen ligt voor dit onderdeel echter op twee, en dus zal Leclerc na de kwalificatie tien plaatsen worden terugezet. Het lijkt daarom aan Sainz om het gevecht met Max Verstappen en Sergio Pérez aan te gaan.