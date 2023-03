Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 15:33 - Laatste update: 15:50

Cristiano Ronaldo zal dit weekend naar verwachting aanwezig zijn bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dit doet hij echter niet per se omdat hij fan is van de sport, maar om een hele andere reden.

De Formule 1-coureurs strijden dit weekend in Djedda tijdens het tweede raceweekend van het seizoen. Ronaldo, vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, zal tijdens de race op zondag toekijken hoe de coureurs het er vanaf gaan brengen. Ronaldo stapte afgelopen jaar over naar de Saoedi-Arabische club Al-Nassr nadat hij in december zijn tweede periode bij Manchester United beëindigde. Volgens een bericht in The Sun wordt de Portugese voetballer waarschijnlijk 'uitgenodigd' om de race bij te wonen. Dit zou hij dan doen omdat in het contract, dat hij tekende toen hij bij de club kwam, staat dat hij het evenement verplicht moet bijwonen. Het contract is ter waarde van 173 miljoen per jaar. De Portugees tekende voor 2,5 jaar.

Ronaldo al vaker bij de Formule 1 geweest

Dit zou niet Ronaldo's eerste ervaring zijn met een Formule 1-weekend, aangezien de 38-jarige voetballer eerder getuige was van de Grand Prix van Monaco in 2019. Bij deze gelegenheid poseerde Ronaldo voor foto's met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton en was hij te vinden in de pitstraat. Meer recent bezocht Ronaldo de fabriek van Ferrari in Maranello en ontmoette hij Charles Leclerc. Er is gespeculeerd dat een andere clausule in het contract van Ronaldo zou vereisen dat hij ambassadeur wordt voor het bod van Saoedi-Arabië om het WK voetbal in 2030 te organiseren. Dit wordt echter door de club ontkend.

Grand Prix van Saoedi-Arabië

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat komende zondag op het programma. Daarvoor zullen de vrije trainingen en de kwalificatie worden verreden. De vraag is of Ronaldo daar ook bij gaat of moet zijn, of dat het alleen de Grand Prix op zondag betreft. Hoe dan ook zal de aanwezigheid van Ronaldo tijdens het raceweekend waarin Max Verstappen hoopt zijn tweede zege op rij te boeken veel gespreksstof opleveren.