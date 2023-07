Lars Leeftink

Woensdag 26 juli 2023 18:39

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Hongarije weer in actie kwam voor het elfde raceweekend van 2023, gingen de Formule 2 en Formule 3 ook weer aan de bak. Een overzicht van de stand in beide raceklassen.

De twee races in de Formule 2 gingen afgelopen weekend naar Dennis Hauger en Jack Doohan. Hauger, uitkomend voor het Nederlandse MP Motorsport, won de sprintrace op zaterdag voor mede-Red Bull-junior Ayumu Iwasa en Oliver Bearman, terwijl Doohan de hoofdrace op de zondag op de Hungaroring won. De Australiër werd op het podium vergezeld door Frederik Vesti en Alpine-collega Victor Martins. In de Formule 2 staat Vesti bovenaan met 153 punten, voor Théo Pourchaire met 142 punten. De jonge Fransman is afgelopen weekend vijf punten kwijtgeraakt ten opzichte van Vesti. Ayumi Iwasa staat derde met 132 punten en mengt zich in de strijd om de titel. Martins en Doohan staan op P4 en P5. Richard Verschoor staat op P8 met 76 punten, nadat de Van Amersfoort Racing-coureur slechts één puntje wist te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Bij de teams hebben ART Grand Prix en Prema Racing allebei 247 punten, maar het laatstgenoemde team staat bovenaan, omdat het meer overwinningen heeft gescoord. DAMS ligt met 171 punten momenteel derde op 76 punten achterstand. De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 129 en 88 punten vijfde en zevende, respectievelijk.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Gabriele Minì en Zak O'Sullivan de races in Hongarije. Minì zegevierde in de sprintrace op zaterdag voor Gabriel Bortoleto en Nikita Bedrin. O'Sullivan versloeg tijdens de hoofdrace op de zondag Dino Beganovic en Franco Colapinto. In de stand staat Bortoleto ruim bovenaan in het kampioenschap met 144 punten. O'Sullivan staat op P2 met 101 punten, voor Pepe Martí en Paul Aron. Dino Beganovic maakt met 94 punten de top vijf af.

Bortoleto has a new challenger at the top 👀



Four races to go.#HungarianGP #F3 pic.twitter.com/TIJyAE51aT — Formula 3 (@Formula3) July 23, 2023

Dankzij een één-tweeresultaat in de hoofdrace staat Prema Racing nu bovenaan met 289 punten. Trident is met 274 punten naar de tweede plaats gezakt, op 15 punten achterstand, gevolgd door Hitech op de derde plek. MP Motorsport (129 punten) en Van Amersfoort Racing (40 punten) vinden we terug op P5 en P7 en zeker laatstgenoemde heeft het tot nu toe dit seizoen lastig.