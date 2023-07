Lars Leeftink

Donderdag 13 juli 2023 11:51 - Laatste update: 11:51

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Groot-Brittannië weer in actie kwam voor het tiende raceweekend van 2023, gingen de Formule 2 en Formule 3 ook weer aan de bak. Een overzicht van de stand in beide raceklassen.

De twee races in de Formule 2 gingen afgelopen weekend naar Frederik Vesti en Victor Martins. Vesti won voor Theo Pourchaire en Jack Doohan, terwijl Martins de tweede race in Silverstone won en Zane Maloney en Pourchaire mee het podium op kreeg. In de Formule 2 staat Vesti ruim bovenaan met 135 punten, voor Pourchaire met 129 punten. Ayumi Iwasa staat wel derde met 88 punten en is voor nu de beste achter de twee titelkandidaten. Bearman en Martins staan op P4 en P5. Richard Verschoor staat op P6 met 75 punten en kende in Groot-Brittannië niet zo'n goed weekend na zijn zege in Oostenrijk.

Bij de constructeurs staat Prema met 223 punten bovenaan, voor ART (213 punten) en DAMS (150 punten). De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 109 en 85 punten vijfde en zesde.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Franco Colapinto en Oliver Goethe de races in Groot-Brittannië. Colapinto won de openingsrace voor Gabriel Bortoleto en Christian Mansell. Marti versloeg tijdens de tweede race Leonardo Fornaroli en Pepe Marti. In de stand staat Bortoleto bovenaan in het kampioenschap met 128 punten. Marti staat op P2 met 92 punten, voor Gabriele Mini en Paul Aron. Dino Beganovic maakt met 75 punten de top vijf af.

Bij de constructeurs staat Trident met 238 punten bovenaan. Prema (225 punten) en Hitech (144 punten) staan op P2 en P3. MP Motorsport (102 punten) en Van Amersfoort Racing (40 punten) vinden we terug op P5 en P7 en zeker laatstgenoemde heeft het tot nu toe dit seizoen lastig.