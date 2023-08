Lars Leeftink

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in België weer in actie kwam voor het twaalfde raceweekend van 2023, gingen de Formule 2 en Formule 3 ook weer aan de bak. Een overzicht van de stand in beide raceklassen.

De twee races in de Formule 2 gingen afgelopen weekend naar Enzo Fittipaldi en Jack Doohan. Fittipaldi won de sprintrace op zaterdag voor Théo Pourchaire en mede-Red Bull-junior Dennis Hauger. Nederlander Richard Verschoor was als tweede over de streep gekomen, maar werd gediskwalificeerd. Doohan won voor een tweede achtereenvolgende keer de hoofdrace op Spa-Francorchamps. De Australiër werd op het podium vergezeld door Pourchaire en Fittipaldi. In de Formule 2 heeft Pourchaire de leiding in de tussenstand overgenomen van Frederik Vesti die zesde werd in de sprintrace en op weg naar de startgrid crashte voor de hoofdrace. De Fransman heeft in totaal 168 punten gescoord tot nu toe dit seizoen en heeft een voorsprong van twaalf punten op de Deen. Ayumi Iwasa staat derde met 134 punten en strijdt nog mee om de titel, evenals Doohan die nu vierde staat voor Alpine-collega Victor Martins. Richard Verschoor staat op P8 met 84 punten, nadat de Van Amersfoort Racing-coureur acht punten wist te scoren op de zondag.

Bij de teams heeft ART Grand Prix, met 288 punten, nu een flinke voorsprong van 30 punten opgebouwd op Prema Racing. Rodin Carlin ligt met 176 punten momenteel derde op 112 punten achterstand. De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 135 en 96 punten vijfde en zevende, respectievelijk.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Caio Collet en Taylor Barnard de races in België. Collet sleepte de eerste zege voor Van Amersfoort Racing binnen in de sprintrace op zaterdag voor Barnard en Paul Aron. Barnard versloeg tijdens de hoofdrace op de zondag Christian Mansell en Nikita Bedrin. In de stand blijft Bortoleto ruim bovenaan in het kampioenschap met 144 punten, ondanks dat de Trident-coureur geen punten scoorde op Spa-Francorchamps. Hij hoeft op Monza slechts één puntje te scoren om de titel veilig te stellen. Paul Aron staat namelijk op P2 met 106 punten, voor Pepe Martí en Zak O'Sullivan. Franco Colapinto maakt met 100 punten de top vijf af.

Prema Racing is bovenaan het kampioenschap voor teams gebleven met 301 punten. Trident ligt met 276 punten op de tweede plaats, op 25 punten achterstand, gevolgd door Campos Racing op de derde plek. MP Motorsport (143 punten) en Van Amersfoort Racing (61 punten) vinden we terug op P5 en P8 en zeker laatstgenoemde heeft het tot nu toe dit seizoen lastig.