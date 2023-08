Lars Leeftink

Dinsdag 29 augustus 2023 06:28

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Nederland weer in actie kwam voor het dertiende raceweekend van 2023, ging de Formule 2 ook weer aan de bak. De Formule 3 keert aankomend weekend terug met de seizoensfinale in Italië. Een overzicht van de stand in beide raceklassen.

De twee races in de Formule 2 gingen afgelopen weekend naar Isack Hadjar en Clément Novalak. In de sprintrace op zaterdag werden echter geen punten uitgedeeld. Er werden te weinig ronden verreden onder groen. Na een enorme startcrash waarbij Jak Crawford, Kush Maini en Ralph Boschung werden uitgeschakeld, regende het te hard om nog verder te racen. Novalak zegevierde op zondag voor het eerst in de Formule 2 door de hoofdrace te winnen dankzij een goede strategie. Zijn beste resultaat hiervoor was P7. De Fransman werd op het podium vergezeld door Red Bull-junioren Zane Maloney en Crawford. In de Formule 2 heeft Théo Pourchaire de leiding in de tussenstand behouden voor Frederik Vesti. Geen van de coureurs in de top vier wisten überhaupt punten te pakken afgelopen weekend. De Fransman blijft op 168 na een crash in de hoofdrace en heeft een voorsprong van twaalf punten op de Deen die ook de finish niet bereikte na een bizar incident waarbij hij beide achterwielen kwijtraakte. Ayumi Iwasa blijft derde met 134 punten na een P13-resultaat, maar strijdt nog mee om de titel, evenals Doohan die nu vierde staat. Laatstgenoemde nam niet eens deel aan de hoofdrace, nadat hij spinde in de opwarmronde. Richard Verschoor staat op P8 met 96 punten, nadat de Van Amersfoort Racing-coureur twaalf punten wist te scoren op de zondag.

DRIVER STANDINGS



No major changes at the top, with four big names failing to finish!



Roll on Monza 🎲#DutchGP #F2 pic.twitter.com/EqDDtYtcBU — Formula 2 (@Formula2) August 27, 2023

Bij de teams heeft ART Grand Prix, met 290 punten, nu een flinke voorsprong van 32 punten opgebouwd op Prema Racing. Rodin Carlin ligt met 200 punten momenteel derde op 90 punten achterstand. De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 145 en 109 punten vijfde en zevende, respectievelijk.

TEAM STANDINGS



No movement at the top, with some huge names failing to finish in Zandvoort!#DutchGP #F2 pic.twitter.com/t4hiy7cQqi — Formula 2 (@Formula2) August 27, 2023

Formule 3

De Formule 3 kwam niet in actie op Circuit Zandvoort, maar het kampioenschap keert aankomend weekend terug op Autodromo Nazionale Monza waar het in het voorprogramma staat van de Italiaanse Grand Prix. Daar worden de laatste twee races van het seizoen verreden. Gabriel Bortoleto heeft sinds 2 april geen enkele wedstrijd meer gewonnen, maar door constant goed te scoren heeft de Braziliaan een voorsprong van 38 punten op Paul Aron, 39 op Pepe Martí, 43 op Zak O'Sullivan en 44 op Franco Colapinto. Omdat er in Italië 39 punten te pakken zijn, hoeft Bortoleto alleen maar twee punten te scoren om de titel veilig te stellen.

DRIVER STANDINGS



So. Close. Just a single point in Monza will seal the deal for @gabortoleto85! #BelgianGP #F3 pic.twitter.com/QSSopvuXEf — Formula 3 (@Formula3) July 30, 2023

Prema Racing staat bovenaan het kampioenschap voor teams met 301 punten. Trident ligt met 276 punten op de tweede plaats, op 25 punten achterstand, gevolgd door Campos Racing op de derde plek. MP Motorsport (143 punten) en Van Amersfoort Racing (61 punten) vinden we terug op P5 en P8 en zeker laatstgenoemde heeft het dit seizoen lastig.