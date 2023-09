Lars Leeftink

Woensdag 6 september 2023 06:59

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Italie weer in actie kwam voor het veertiende raceweekend van 2023, ging de Formule 2 en Formule 3 ook weer aan de bak. In de Formule 3 zit het seizoen er zelfs al op. Een overzicht van de stand van zaken.

De twee races in de Formule 2 gingen afgelopen weekend naar Frederik Vesti en Oliver Bearman. Vesti versloeg Victor Martins en Richard Verschoor, terwijl Bearman Ayumu Iwasa en Theo Pourchaire in de hoofdrace te snel af bleek te zijn. Verschoor werd in de tweede race dertiende. De Nederlander staat in het kampioenschap nu negende, terwijl Pourchaire dankzij de uitvalbeurt van Vesti tijdens de hoofdrace nu met 191 punten stevig bovenaan staat. Vesti staat op 166 punten, terwijl Iwasa 152 punten heeft. Het moet in Abu Dhabi in november heel gek lopen wil Pourchaire geen kampioen worden.

Artikel gaat verder onder video

Two races to go 👀



The state of play in the Driver Standings tonight 📋#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/leKajiBY01 — Formula 2 (@Formula2) September 3, 2023

Bij de teams heeft ART Grand Prix, met 322 punten, nu een flinke voorsprong opgebouwd op Prema Racing (296 punten). Rodin Carlin ligt met 212 punten momenteel derde, voor DAMS (193 punten). De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 161 en 115 punten vijfde en zevende, respectievelijk.

Formule 3

In de Formule 3 waren het Franco Colapinto en Jonny Edgar die de races wonnen. Colapinto deed dit voor Bortoleto en Mari Boya, terwijl de hoofdrace dus door Edgar gewonnen werd voor Zak O'Sullivan en Taylor Barnard. In het kampioenschap was de race na de kwalificatie op zaterdag al beslist. Bortoleto wint het kampioenschap uiteindelijk met 164 punten, voor O'Sullivan, Paul Aron en Colapinto. Er kwamen dit seizoen geen Nederlanders in actie in de Formule 3.

Prema Racing heeft het kampioenschap voor teams gewonnen met 327 punten. Trident eindigt met 308 punten op de tweede plaats, op 19 punten achterstand, gevolgd door MP Motorsport (194 punten) en Campos Racing. Van Amersfoort Racing (74 punten) vinden we terug op P7.