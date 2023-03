Redactie

Donderdag 9 maart 2023 14:30 - Laatste update: 14:32

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat garant voor spektakel en jij kunt dit gehele raceweekend - dat volgende week op het programma staat - van dichtbij mee gaan maken. Er zijn nog enkele spotgoedkope weekendtickets beschikbaar en dat maakt het des te interessanter om eens een race in het Midden-Oosten bij te wonen. De kaarten beginnen al vanaf slechts 122 euro.

Een race bomvol spektakel en controverse, zo kun je de Grand Prix van Saoedi-Arabië inmiddels wel omschrijven. Het Jeddah Corniche Circuit vormde de afgelopen seizoenen het decor voor enkele vurige gevechten. Zo was de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 er eentje om van te watertanden, maar ook de editie van vorig jaar was bloedstollend spannend. Verstappen vocht destijds in Jeddah tot de laatste snik met Charles Leclerc om de overwinning. Het kan haast niet anders of we krijgen ook dit jaar weer een enorm spektakelstuk voorgeschoteld. En jij kunt daar bij zijn, het gehele weekend. In de GPFans Ticketshop zijn immers nog enkele zeer voordelige kaarten te koop.

Goedkope tickets voor Grand Prix van Saoedi-Arabië

Rond het uitdagende circuit in Jeddah zijn nog enkele stoeltjes beschikbaar om het spektakelstuk uit de Formule 1 van dichtbij te kunnen aanschouwen. Voor slechts 122 euro heb je al drie dagen lang - vrijdag t/m zondag - een staplek te pakken, inclusief uitzicht op het grote scherm. Liever een zitplaats op de Central Grandstand? Ook daar zijn nog enkele tickets voor beschikbaar. Hier hangt een prijskaartje van 250 euro aan vast. Tast je iets dieper in de buidel, dan kun je zelfs nog een plekje op één van de hoofdtribunes bemachtigen. De tickets hiervoor hebben een vanafprijs van 505 euro. Wil je tickets bestellen? Klik dan hier!

Jeddah Corniche Circuit

Het uitdagende Jeddah Corniche Circuit is een gloednieuwe baan, ontworpen door Carsten Tilke, de zoon van de welkbekende ontwerper Hermann Tilke en staat sinds het seizoen van 2021 op het programma in de koningsklasse van de autosport. Het circuit staat te boek als 'het snelste stratencircuit' en is tevens - met haar 6,175 kilometer - ook de langste baan op de kalender. Het circuit telt maar liefst 27 bochten, die de nodige risico's voor de coureurs met zich meebrengen. Op het Jeddah Corniche Circuit wordt een foutje doorgaans direct afgestraft.

TICKETS KOPEN VOOR DE GRAND PRIX VAN SAOEDI-ARABIË? KLIK HIER!