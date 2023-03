Redactie

Zondag 19 maart 2023 21:59

Het Formule 1-seizoen van 2023 is onderweg en dat betekent dat de fans tijdens iedere race ook weer kunnen stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen. Verstappen ging er in Saoedi-Arabië met deze eretitel vandoor, nadat hij zich vanaf de vijftiende positie een weg vocht naar de tweede stek. De Nederlander werd hierbij geholpen door een gunstig uitgevallen safety car, maar demonstreerde meerdere zeer strakke inhaalacties.

Driver Of The Day 2023

Race Driver of the Day Finishpositie Stemmen GP Bahrein Fernando Alonso 3 53.3% GP Saoedi-Arabië Max Verstappen 2 nog onbekend GP Australië - - - GP Azerbeidzjan - - - GP Miami - - - GP Emilio Romagna - - - Monaco GP - - - GP Spanje - - - GP Canada - - - GP Oostenrijk - - - GP Groot-Brittannië - - - GP Hongarije - - - GP België - - - GP Nederland - - - GP Italië - - - Singapore GP - - - GP Japan - - - Qatar GP - - - GP Verenigde Staten - - - GP Mexico - - - GP Brazilië - - - GP Las Vegas - - - GP Abu Dhabi - - - Up 13 places from the grid 📈📈📈@Max33Verstappen is our #F1DriverOfTheDay in Jeddah!#SaudiArabianGP #F1 @salesforce pic.twitter.com/ZKCqEaklc7 — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit. De eerstvolgende mogelijkheid is zondag 19 maart tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.