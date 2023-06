Lars Leeftink

Woensdag 21 juni 2023 07:59 - Laatste update: 08:33

Er zijn na de race op Road America die afgelopen weekend werd verreden al acht races gereden in IndyCar. Een goed moment om eens naar de stand van zaken in IndyCar te kijken. Na acht races is VeeKay net in de top vijftien te vinden, terwijl er een duidelijke leider is.

De achtste race van het seizoen werd dus verreden op Road America. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay matig. VeeKay had niet genoeg snelheid en kwam niet verder dan het middenveld. Tijdens de race zou VeeKay wat beter presteren. Ondanks een straf zou VeeKay zich vanaf P20 terugknokken naar P12 en solide punten scoren. De zege ging wederom naar Alex Palou, die won voor Josef Newgarden en Patricio O'Ward.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VeeKay ziet kans op top tien in rook opgaan na tik van Herta: "Snelheid zat er wel in"

Stand

In de stand staat Palou met 324 punten bovenaan, voor Marcus Ericsson (250 punten) en Newgarden (243 punten). O'Ward (226 punten) en Scott Dixon (226 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Scott McLaughlin (199 punten), Alexander Rossi (196 punten), Will Power (190 punten), Colton Herta (183 punten) en Kyle Kirkwood (164 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P15 met 126 punten, net achter Callum Ilott (128 punten).

Chevrolet heeft met 628 punten tot nu toe net wat minder punten weten te verzamelen dan Honda. De constructeur verzamelde 663 punten na acht races en staat dus voorlopig net wat boven Chevrolet. De verschillen zijn echter klein.