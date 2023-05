Lars Leeftink

Dinsdag 30 mei 2023 06:59

Er zijn na de historische Indy 500 die afgelopen weekend werd verreden al zes races gereden in IndyCar. Een goed moment om eens naar de stand van zaken in IndyCar te kijken na zes races in 2023.

De zesde race van het seizoen werd dus verreden in Indianapolis: Indy 500. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay goed. Er was, zoals vaak bij VeeKay tijdens de Indy 500, veel snelheid om serieus mee te doen voorin, waardoor de Nederlander uiteindelijk afgelopen zondag op P2 aan de race begon. Tijdens de race reed VeeKay in het begin af en toe op kop maar verpeste hij zelf zijn eigen race. De coureur zou dankzij een drive through penalty naar achteren zakken. VeeKay steeg nog wel naar P10, waardoor hij zijn eerste top tien van 2023 noteerde en veel punten scoorde. De zege ging na een bizarre en spectaculaire race uiteindelijk naar Josef Newgarden, die won voor Marcus Ericsson en verrassing Santino Ferrucci.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VeeKay tiende in Indy 500 na crash in pitstraat: "Fout wordt hier nu eenmaal afgestraft"

Stand

In de stand staat Alex Palou met 219 punten bovenaan, voor Ericsson (199 punten) en Patricio O'Ward (185 punten). Newgarden (182 punten) en Scott Dixon (162 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Scott McLaughlin (149 punten), Alexander Rossi (145 punten), Romain Grosjean (139 punten), Will Power (131 punten) en Colton Herta (130 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P16 met 96 punten, op gelijke hoogte met Ferrucci en een behoorlijk eind achter Callum Ilott (111 punten).

Chevrolet heeft met 478 punten tot nu toe net wat minder punten weten te verzamelen dan Honda. De constructeur verzamelde 487 punten na zes races en staat dus voorlopig net wat boven Chevrolet. De verschillen zijn echter klein.