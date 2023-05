Lars Leeftink

Dinsdag 2 mei 2023 06:59

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend alweer de vierde race van 2023 afwerkte, was het voor Rinus VeeKay en IndyCar tevens tijd voor de vierde race van het seizoen. Een overzicht van de stand van zaken in IndyCar na de vierde race van 2023.

De vierde race van het seizoen werd afgelopen zondagavond verreden in Birmingham. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay best wel prima. Er was genoeg snelheid om serieus mee te doen voorin, waardoor de Nederlander op P9 terecht zou komen. Tijdens de race reed VeeKay echter wat minder en had hij tevens geen geluk. De coureur zou zakken naar P16 en geen top tien weten te halen. Hij scoorde wel veertien punten. De zege in Birmingham ging uiteindelijk naar Scott McLaughlin, die won voor Romain Grosjean en Will Power. Zeker het duel tussen McLaughlin en Grosjean was genieten.

Stand

In de stand staat Marcus Ericsson met 130 punten bovenaan, voor Patricio O'Ward (127 punten) en Alex Palou (121 punten). McLaughlin (119 punten) en Grosjean (115 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Josef Newgarden (105 punten), Power (104 punten), Scott Dixon (98 punten), Kyle Kirkwood (92 punten) en Colton Herta (85 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P18 met 47 punten, net achter Marcus Armstrong (62 punten).

Chevrolet heeft met 312 punten tot nu toe net wat minder punten weten te verzamelen dan Honda. De constructeur verzamelde 325 punten na vier races en staat dus voorlopig net wat boven Chevrolet. De verschillen zijn echter klein.