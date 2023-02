Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 11:04

Pirelli heeft de verschillende bandencompounds voor het raceweekend in Bahrein bekendgemaakt. De Italiaanse leverancier heeft de keuze onder andere laten vallen op de witte C1-band: een gloednieuwe variant.

Pirelli maakte in aanloop naar de testdagen van afgelopen week al bekend dat er een nieuwe compound in het spectrum zou worden opgenomen. Afgelopen jaar bestond de verzameling uit de C1-band tot en met de C5-band, waarbij C1 de hardste, en C5 de zachtste compound was. Dit jaar is daar de C0-band aan toegevoegd. Om het nog iets verwarrender te maken is dit echter niet de nieuwe variant. De C0-band is de C1-band van afgelopen jaar, wat betekent dat de C1-band van dit jaar, het nieuwe exemplaar is. In het Formule 1-seizoen van 2023 bestaat de collectie droogweerbanden dus uit zes compounds: C0 tot en met C5.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe bandencompound

De nieuwe C1-band is geïntroduceerd omdat de C1-band van afgelopen seizoen (de C0-band van dit jaar) vaak te weinig grip bood aan de coureurs. Het rubber werd eerder al getest op het Circuit of The Americas in Texas, en volgens Pirelli was de data positief. Aankomend weekend gaan we de band voor het eerst in actie zien. Pirelli heeft besloten om tijdens het raceweekend in Bahrein gebruik te maken van de C1-band (hard), C2-band (medium) en de C3-band (soft).