Lando Norris legde in Miami beslag op zijn eerste overwinning in de Formule 1 en werd na afloop gefeliciteerd door niemand minder dan Donald Trump. De McLaren-coureur vertelt het een hele eer te vinden.

De Grand Prix van Miami van afgelopen zondag is er voor Lando Norris een geworden om nooit meer te vergeten. De Britse coureur heeft in zijn zesde seizoen in de sport eindelijk beslag gelegd op zijn eerste raceoverwinning. De 24-jarige rijder nam met een gelukje de leiding in de wedstrijd over van Max Verstappen, omdat een safety car-periode voor Norris op het perfecte moment kwam. Vervolgens reed hij op de harde band een uitstekende snelheid, en wist hij Verstappen - die last had van onderstuur en lichte vloerschade - achter zich te houden.

Felicitaties van Trump

Dat gebeurde niet alleen onder het toeziend oog van alle fans, maar ook onder dat van tal van wereldsterren. De Grand Prix van Miami is bij uitstek een raceweekend waar de 'groten der aarde' zich laten zien. Zo werd Norris vlak voor de race bezocht door Donald Trump, al kreeg hij hier weinig van mee: "Om eerlijk te zijn heb ik hem in de garage niet gezien. Ik was druk met het voorbereiden op de race. Na afloop kwam hij naar me toe en feliciteerde hij mij. Een hele eer, denk ik, want als zo iemand naar je toekomt en de tijd neemt om zijn respect te tonen voor wat je hebt gedaan, moet dat een eer zijn."

Werkethiek

Norris vervolgt: "Hij zei dat hij mij geluk bracht omdat ik heb gewonnen, dus ik weet niet of hij nu naar meer races komt. Er waren dit weekend heel veel speciale en coole mensen. Donald is iemand waar je op veel manieren respect voor moet hebben. Als zo iemand erkent wat je kan doen en de werkethiek erkent die erin gaat zitten, moet je daar dankbaar voor zijn. Het was een mooi moment, meer niet."

