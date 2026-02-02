Meld je gratis aan voor het F1-kanaal op WhatsApp!
Formule 1-nieuws rechtstreeks via WhatsApp op je mobiele telefoon ontvangen? Dat kan. Sluit je aan bij de snel groeiende GPFans WhatsApp-community (7.1k+ leden) en word als eerste op de hoogte gesteld van al het belangrijke nieuws uit de F1-paddock. Aanmelden op ons Formule 1 WhatsApp-kanaal is volledig gratis en binnen één minuut geregeld.
De smartphone is al lang niet meer weg te denken uit onze maatschappij - en dat geldt ook voor WhatsApp. Deze app is verreweg het meest gebruikte communicatiekanaal in Nederland en staat ongetwijfeld ook op jouw telefoon. Hoe handig zou het zijn als je het laatste Formule 1-nieuws gewoon rechtstreeks via WhatsApp kunt ontvangen? Nooit meer verschillende websites hoeven afstruinen, nieuwsbrieven openen of door die oneindige X-feed scrollen. Abonneer je op het GPFans-kanaal op WhatsApp en je bent direct als eerste op de hoogte van het beste en meest toonaangevende Formule 1-nieuws. Zet je ook even de meldingen aan, dan wordt je automatisch op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in - of buiten - de paddock. Sluit je aan bij onze GPFans WhatsApp-community en verzeker jezelf als eerste van het allerlaatste F1-nieuws.
Aanmelden bij GPFans WhatsApp-kanaal
Via de links hieronder kun je je met één klik aanmelden voor het GPFans-kanaal op WhatsApp. Wanneer je op de link klikt, zal WhatsApp worden geopend in een nieuw venster. Je hoeft vervolgens alleen rechtsboven op 'Volgen' te klikken. Let op dat je ook de meldingen aanzet, door op het belletje rechtsboven te klikken, zodat je op de hoogte wordt gebracht van nieuwe updates.
Dat is alles. Je bent nu geabonneerd op het snelste groeiende Formule 1-kanaal van WhatsApp. Welkom bij de GPFans-community. Je vind ons kanaal als je Whatsapp opent onder het tabje 'Updates'.
Let op: bovenstaande buttons werken niet vanuit de GPFans-app. Gebruik je webbrowser (op mobiel of desktop) om je te kunnen abonneren.
