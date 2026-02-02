Meld je gratis aan voor het F1-kanaal op WhatsApp!

close global

Redactie
Whatsapp GPFans

Formule 1-nieuws rechtstreeks via WhatsApp op je mobiele telefoon ontvangen? Dat kan. Sluit je aan bij de snel groeiende GPFans WhatsApp-community (7.1k+ leden) en word als eerste op de hoogte gesteld van al het belangrijke nieuws uit de F1-paddock. Aanmelden op ons Formule 1 WhatsApp-kanaal is volledig gratis en binnen één minuut geregeld.

De smartphone is al lang niet meer weg te denken uit onze maatschappij - en dat geldt ook voor WhatsApp. Deze app is verreweg het meest gebruikte communicatiekanaal in Nederland en staat ongetwijfeld ook op jouw telefoon. Hoe handig zou het zijn als je het laatste Formule 1-nieuws gewoon rechtstreeks via WhatsApp kunt ontvangen? Nooit meer verschillende websites hoeven afstruinen, nieuwsbrieven openen of door die oneindige X-feed scrollen. Abonneer je op het GPFans-kanaal op WhatsApp en je bent direct als eerste op de hoogte van het beste en meest toonaangevende Formule 1-nieuws. Zet je ook even de meldingen aan, dan wordt je automatisch op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in - of buiten - de paddock. Sluit je aan bij onze GPFans WhatsApp-community en verzeker jezelf als eerste van het allerlaatste F1-nieuws.

Aanmelden bij GPFans WhatsApp-kanaal

Via de links hieronder kun je je met één klik aanmelden voor het GPFans-kanaal op WhatsApp. Wanneer je op de link klikt, zal WhatsApp worden geopend in een nieuw venster. Je hoeft vervolgens alleen rechtsboven op 'Volgen' te klikken. Let op dat je ook de meldingen aanzet, door op het belletje rechtsboven te klikken, zodat je op de hoogte wordt gebracht van nieuwe updates.

Abonneer nu ▶︎ Abonneer nu via WhatsApp mobiel

Abonneer nu ▶︎ Abonneer nu via WhatsApp for Web

Dat is alles. Je bent nu geabonneerd op het snelste groeiende Formule 1-kanaal van WhatsApp. Welkom bij de GPFans-community. Je vind ons kanaal als je Whatsapp opent onder het tabje 'Updates'.

Let op: bovenstaande buttons werken niet vanuit de GPFans-app. Gebruik je webbrowser (op mobiel of desktop) om je te kunnen abonneren.

Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean:
Vlammenzee in Bahrein

Haas-teambaas blikt emotioneel terug op crash Grosjean: "Zijn schoen zat nog in de auto"

  • 1 uur geleden
'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'
Trucje in M17-power unit

'Mercedes ontwikkelde speciaal 'zakje' om trucje met compressieverhouding mogelijk te maken'

  • 1 uur geleden
  • 3

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'
F1 in india

'Overheid India wil af van bizarre belastingregels in de hoop F1 terug te brengen'

  • 1 minuut geleden
Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone | F1 Shorts

  • 34 minuten geleden
  • 44
 Wolff lijkt klopjacht op Verstappen te staken:
Toto Wolff

Wolff lijkt klopjacht op Verstappen te staken: "Heel fijn om hem in het team te hebben"

  • 2 uur geleden
Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'
Max Verstappen

Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'

  • 3 uur geleden
  • 1
