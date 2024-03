Het F1-seizoen 2024 is inmiddels twee races oud, waardoor het een mooi moment is om eens naar het aantal uitvalbeurten per coureur in 2024 te kijken. Tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië vielen de eerste twee coureurs uit.

In 2023 bleken Esteban Ocon en Logan Sargeant met zeven uitvalbeurten in negatieve zin de uitblinkers te zijn qua uitvalbeurten. De enige die vorig jaar in de buurt kwam, was Kevin Magnussen. De Deen viel vijf keer uit, twee keer minder dus dan Ocon en Sargeant. Alleen Max Verstappen bleef in 2024 een DNF bespaard, terwijl Liam Lawson en Daniel Ricciardo tijdens de races die ze reden ook elke keer de finish zouden halen. Hoe staat het er in 2024 voor?

Artikel gaat verder onder video

Uitvalbeurten 2024

Tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein viel niemand uit en zouden alle twintig auto's over de streep komen. Logan Sargeant kwam even in de buurt van een uitvalbeurt, maar reed de race gewoon uit. In Saoedi-Arabië bleek een probleemloze race al snel de prullenbak in te kunnen. Pierre Gasly moest het na een paar bochten al opgeven met problemen, terwijl Lance Stroll na een paar rondjes de muur iets te hard raakte en ook klaar was. Daarna zou niemand meer uitvallen. Gasly en Stroll hebben dus de eer om als eerste een DNF achter hun naam te hebben in 2024.

Overzicht

Lance Stroll: 1 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 1 keer uitgevallen

Esteban Ocon: 0 keer uitgevallen

Logan Sargeant: 0 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 0 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 0 keer uitgevallen

George Russell: 0 keer uitgevallen

Alexander Albon: 0 keer uitgevallen

Oscar Piastri: 0 keer uitgevallen

Valtteri Bottas: 0 keer uitgevallen

Zhou Guanyu: 0 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 0 keer uitgevallen

Carlos Sainz: 0 keer uitgevallen

Sergio Pérez: 0 keer uitgevallen

Fernando Alonso: 0 keer uitgevallen

Nico Hülkenberg: 0 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 0 keer uitgevallen

Lando Norris: 0 keer uitgevallen

Max Verstappen: 0 keer uitgevallen

Daniel Ricciardo: 0 keer uitgevallen

Gerelateerd