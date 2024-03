Het weerbericht voor de Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Niet geheel verrassend, is er nul procent kans op neerslag tijdens de race in de woestijn.

Max Verstappen vangt de eerste race van het Formule 1-seizoen van 2024 aan vanaf pole position. De Nederlander was tijdens de kwalificatie in Bahrein ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. De tweede startrij wordt gevormd door George Russell en Carlos Sainz, met daarachter Sergio Pérez en Fernando Alonso. Lando Norris en Oscar Piastri vormen samen de vierde startrij, terwijl Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg de top tien completeren.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein is al jarenlang een terugkerende naam op de lijst met bestemmingen, en sinds 2021 vormt de eilandstaat in de Perzische Golf het decor voor de openingsdans van he nieuwe seizoen. De race wordt verreden op het Bahrain International Circuit, gelegen in het woestijngebied Sakhir, dertig kilometer van de hoofdstad Manamah. De weersvoorspelling laat zich dan ook raden: geen kans op neerslag en een relatief koele temperatuur van maximaal 19 graden Celsius.

OOK INTERESSANT: Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein

Het verrassende weerbericht voor de Grand Prix van Bahrein #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/TDVRVphvHI — GPFans NL (@GPFansNL) March 2, 2024

Gerelateerd