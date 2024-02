Charles Leclerc is vooralsnog tevreden over het verloop van de testdagen voor Ferrari, maar wil niet te hard van stapel lopen. Volgens de Monegask is Red Bull Racing opnieuw de grote favoriet.

Het merk Ferrari is iconisch in de autosport, maar in de Formule 1 valt het qua performance de afgelopen jaren wat tegen. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008, terwijl Kimi Raikkonen in 2007 de laatste coureur was die in een Ferrari beslag wist te leggen op het wereldkampioenschap. De grootmacht uit Maranello heeft een goede slag weten te slaan door Lewis Hamilton voor vanaf 2025 vast te leggen, maar de ogen zijn uiteraard eerst gericht op het aanstaande seizoen.

Goede testdagen Ferrari

Alhoewel rondetijden tijdens de testdagen weinigzeggend zijn, komt Ferrari deze week in Bahrein vooralsnog goed voor de dag. Op donderdagochtend was het Charles Leclerc die de snelste tijd op het bord zette, terwijl Carlos Sainz in de middag bovenaan de tijdenlijst eindigde met een 1.29.921: de snelste tijd van de testweek tot nu toe. Maar nog belangrijker, de Italiaanse renstal weet voor het overgrote deel probleemloos kilometers te maken.

Slag om de arm

Leclerc houdt echter een slag om de arm: "We moeten voorzichtig zijn", klinkt het na afloop van de middagsessie op donderdag. "Dat de eerste twee testdagen goed zijn verlopen, wil nog niets zeggen over de competitiviteit van de auto. Dat moeten we afwachten. Mijn gevoel zegt dat Red Bull Racing voorlopig nog steeds voorligt. Volgende week tijdens de kwalificatie zullen we voor het eerst zien hoe de verhoudingen liggen."