Dit is hoeveel kilometers de teams hebben afgelegd op de eerste testdag in Bahrein

De finishvlag is gevallen na de eerste dag van de wintertest op Bahrain International Circuit. Het Haas Formule 1-team heeft de meeste kilometers afgelegd, dankzij een totaal van 148 rondjes van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.

Max Verstappen rondde de eerste testdag als allersnelste af met een rondetijd van 1:31.344. Na 142 ronden was hij maar liefst 1.140 seconden sneller Lando Norris. Er waren slechts twee teams die maar één coureur voor de volledige dag inzetten en dat waren Red Bull en Mercedes. Naast Sergio Pérez kwam dus ook Lewis Hamilton helemaal niet in actie. Ondanks dat Verstappen de eerste testdag in zijn eentje moest doen, zorgde hij er wel voor dat Red Bull de op een na grootste afstand aflegde. Alleen Haas legde meer kilometers af met 66 voor Magnussen in de ochtend en 82 voor Hülkenberg in de middag. Vergeleken met de rest van het veld reed Williams erg weinig ronden. Alexander Albon kwam tijdens de ochtendsessie aan de kant van de baan stil te staan en Logan Sargeant spinde tijdens de middagsessie. De nieuwe FW46 zou mogelijk problemen hebben met de aandrijfas.

Hülkenberg en Magnussen vreten kilometers

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team heeft afgelegd.