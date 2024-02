Het is tijd geworden voor de officiële aftrap van het Formule 1-seizoen 2024. Max Verstappen komt vandaag namens Red Bull Racing in actie en we zullen voor het eerst de RB20 gaan zien. Daarnaast neemt Charles Leclerc de ochtendsessie voor zijn rekening en het zal ook interessant worden om te zien wat de AMR24 van Fernando Alonso kan doen.

