Jan Bolscher

Maandag 13 februari 2023 19:15

Oscar Piastri staat aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut, en de 21-jarige Australiër kijkt er naar eigen zeggen reikhalzend naar uit om zijn eerste meters in de MCL60 te maken.

McLaren heeft op maandagavond als zevende team het doek van het wapenfeit voor het seizoen van 2023 getrokken. De Britse formatie heeft in Lando Norris (23) en Piastri één van de jongere line-ups van de Formule 1-grid, maar op papier zijn de verwachtingen voor beide heren hooggespannen. Norris heeft inmiddels alweer vier seizoenen in dienst van McLaren achter de kiezen en is uitgegroeid tot de grote man binnen het team, terwijl Piastri door velen wordt gezien als misschien wel het grootste talent dat er momenteel rondloopt.

Debuutseizoen

De Australiër kan dan ook niet wachten om zijn officiële debuut te maken: "Ik ben verheugd om aan de slag te gaan met McLaren en om mijn Formule 1-debuut te maken dit seizoen. De winterstop is heel goed voor mij geweest, en ik heb hard gewerkt om mij voor te bereiden op het aankomende jaar", vertelt hij. "De tijd die ik heb doorgebracht op de fabriek en achter de simulator was leuk en productief, en iedereen binnen het team is heel gastvrij geweest. Ik heb me goed kunnen settelen en nu ben ik volledig gefocust op het de baan opgaan in Bahrein."

Gedenkwaardig jaar

Piastri vervolgt: "De MCL60 is zeer indrukwekkend en het gaat een gedenkwaardig jaar worden, niet alleen voor mij vanwege mijn rookie-seizoen, maar ook om als team het zestigjarig jubileum van McLaren Racing te vieren. De uitdaging die in het verschiet ligt is een spannende en ik kijk ernaar uit om met Lando te rijden terwijl we hard werken om punten te verzamelen gedurende het seizoen."

