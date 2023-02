Jan Bolscher

Maandag 13 februari 2023 18:28

Lando Norris heeft een geslaagde winterstop achter de rug, maar kijkt er inmiddels reikhalzend naar uit om voor de eerste keer achter het stuur te stappen van de MCL60: het wapenfeit van McLaren voor het aankomende Formule 1-seizoen dat maandagavond wereldkundig is gemaakt.

Norris begint aan alweer zijn vijfde seizoen in dienst van de Britse formatie, en heeft zich sinds zijn debuut ontwikkeld als de grote man binnen het team. Met zijn 23 jaar is de Brit nog altijd relatief jong, maar inmiddels draagt hij een belangrijke bak ervaring met zich mee. Zijn teammaat, de 21-jarige Oscar Piastri, maakt dit jaar zijn debuut in de sport. En dus is het aan Norris om een leidende rol op zich te nemen in de doorontwikkeling van de MCL60. Iets waar ogenschijnlijk meer dan klaar voor lijkt te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Klaar voor het nieuwe seizoen

"De winterstop was geslaagd, maar ik kijk ernaar uit om weer op het circuit te zijn en om voor het eerst achter het stuur van de MCL60 te stappen", klinkt het. "De nieuwe auto ziet er fantastisch uit, en iedereen die betrokken was bij de ontwikkeling heeft een belangrijke rol gespeeld. Dit is mijn vijfde jaar in de Formule 1 en ik hoop een positief momentum mee te kunnen nemen het nieuwe seizoen in nadat we een jaar geracet hebben onder de nieuwe reglementen."

Mogelijkheden maximaliseren

Norris vervolgt: "Het was een mooie uitdaging om mij daarnaar aan te passen en ik heb het gevoel dat ik in een goede positie zit om mij te blijven ontwikkelen als coureur. Ik heb genoten van mijn reis met het team tot nu toe en het is een privilege om betrokken te zijn bij het zestigjarige jubileum van McLaren. Ik zal hard blijven werken naast Oscar gedurende dit belangrijke jaar waarin we zullen proberen onze kansen maximaal te benutten om punten te scoren."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)