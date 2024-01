Brian Hopkins, wethouder in de staat Chicago, heeft zijn licht laten schijnen op de geruchten die er zijn omtrent een mogelijke F1 Grand Prix in Chicago. Volgens Hopkins gaan de onderhandelingen, als het al zo genoemd mag worden, momenteel nergens heen.

Vorige week werd bekend dat F1 vier handelsmerken had aangevraagd in de Verenigde Staten: Grand Prix of Chicago, Formula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix en Formula 1 Chicago Grand Prix Hieruit valt op te maken dat de Formule 1 aan het kijken is naar een mogelijke race in de stad, waardoor er weer een stratencircuit toegevoegd zou worden aan de kalender. Dit nieuws kwam na onder meer de bevestiging van een race in Madrid vanaf 2026 en de geruchten omtrent een race in Osaka en de terugkeer van Maleisië. Toch lijkt een race in Chicago nog ver weg.

Onderhandelingen F1 en Chicago

In gesprek met de Chicago Sun-Times gaat Hopkins in op de geruchten omtrent een F1-race in Chicago. Volgens hem is een deal voorlopig nog ver weg. "Mij is verteld dat de Formule 1 normaliter minimaal een tienjarige deal eist. Dat lijkt niet onderhandelbaar te zijn. Het gesprek ging niet veel verder dan dat." Daar waar F1 dus een deal van tien jaar wil, lijkt Chicago daar voor nu niet mee akkoord te gaan. Daarnaast zijn er voor Chicago nog andere uitdagingen.

NASCAR en F1: allebei kan niet

Volgens Hopkins is het zo dat, mocht F1 daadwerkelijk naar Chicago komen, NASCAR plaats zal moeten maken. Volgens de wethouder zijn beide raceklassen niet mogelijk. "Het zou het een of het ander moeten zijn. Wat we met de NASCAR hebben gedaan, het vastlassen van putdeksels en kuilen gladstrijken en het dan een circuit noemen, dat werkt niet met de Formule 1. Het is ingewikkelder en komt dus met een groter prijskaartje."