Vlieg met TUI fly in een speciale Oranje vlucht naar de GP van Oostenrijk

De F1 Grand Prix van Oostenrijk woon je tijdens het 2024-seizoen bij met TUI, dat diverse Formule 1-pakketten aanbiedt om zonder zorgen een volledig weekend op de Red Bull Ring door te brengen. Met TUI fly kun je zelfs in een Oranje vlucht, samen met andere Nederlandse F1-fans, op een unieke manier afreizen richting de Oostenrijkse Alpen. Een ervaring die je niet mag missen!

Het F1-raceweekend in Oostenrijk zorgt vrijwel altijd voor spectaculaire sessies. Daarnaast is de sfeer fantastisch, het uitzicht adembenemend en zijn de voorzieningen goed geregeld. Kom live aanschouwen hoe de bergen in Stiermarken tot leven komen wanneer er tussen 28 juni en 30 juni 2024 geracet en gefeest gaat worden op en rondom de Red Bull Ring. Schreeuw en juich jij je favoriete coureur naar de overwinning in Oostenrijk? Boek je jouw Formule 1-reis via TUI, dan weet je zeker dat je een onbezorgd weekend tegemoet gaat. TUI biedt diverse pakketten aan inclusief vluchten, hotels, F1 tickets en transfers. Gemak dient de mens, nietwaar?

In een Oranje vlucht met TUI fly naar de Oostenrijkse GP

Je kunt je Formule 1-ervaring naar een nóg hoger level tillen door met TUI fly mee te gaan in een speciale Oranje vlucht. Samen met honderden andere Nederlandse fans vlieg je in een unieke ambiance richting Graz, de tweede grootste stad van Oostenrijk, gelegen aan de voet van de Alpen. Daar verblijf je in één van de drie hotels. Op zaterdag en zondag reis je samen met de andere Nederlandse fans richting de Red Bull Ring. Deze transfers zijn uiteraard allemaal inbegrepen bij je TUI-pakket. Op maandag stap je weer op de TUI fly Oranje vlucht terug naar Amsterdam. Heb je desondanks toch nog vragen tijdens je verblijf? Dan kun je terecht bij de volledig Nederlandse reisbegeleiding.

De Oostenrijkse GP is een ware trekpleister voor Nederlanders

Boek nu je Formule 1-reis bij TUI

Of je nu met eigen vervoer gaat (v.a. 799 euro p.p.) of je zorgeloos laat vervoeren door één van de vliegtuigen van TUI (v.a. 1249 euro p.p.), je gaat ongetwijfeld een onvergetelijk weekend tegemoet. Alle pakketten zijn inclusief een F1-weekendkaart voor de Red Bull Ring, het verblijf in één van de prachtige hotels en transfers van en naar het circuit. Zo kun je optimaal genieten van je weekend in Oostenrijk. Of je nu een bezoek brengt aan de historische binnenstad van Graz of dat je staat te juichen op één van de tribunes van de Red Bull Ring: het wordt hoe dan ook genieten geblazen!

👉 Klik hier om direct jouw Formule 1-reis met TUI naar de GP van Oostenrijk te boeken!