Haas presenteert aanstaande vrijdag de livery voor de auto waarmee het Formule 1-seizoen van 2024 verreden gaat worden. De Amerikaanse renstal is daarmee het tweede team dat de nieuwe kleurstelling uit de doeken doet, nadat McLaren dit eerder deze maand zonder aankondiging al deed.

Het team van Haas heeft vrijdag 2 februari uitgekozen als presentatiedatum voor de 2024-auto, al zal het hier alleen gaan om het bekendmaken van de livery voor aankomend seizoen. Kijkend naar voorgaande jaren, ligt het in de lijn der verwachting dat de renstal computer gegenereerde auto's van de nieuwe koets via social media zal delen. Dit staat gepland voor 15:00 uur Nederlandse tijd. Op 11 februari volgt er vervolgens een Shakedown op het circuit van Silverstone. Hier zal de daadwerkelijke auto voor het eerst wereldkundig gemaakt worden.

Rumoerige winter Haas

Het is een rumoerige winter geweest voor het team van Haas. Eerder deze maand kwam plots het nieuws naar buiten dat de renstal afscheid heeft genomen van teambaas Guenther Steiner. Teameigenaar Gene Haas vertelde dat een gebrek aan performance en consistentie hier de redenen voor waren geweest. Zijn opvolger werd gevonden in de vorm van Ayao Komatsu, voormalig technisch directeur van het team. De overige negen teams maken later deze maand de 2024-auto bekend. Bekijk alle datums hieronder.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2024